NBA Playoff 2021, i risultati della notte: Milwaukee domina anche gara-3. Importanti vittorie di Lakers e Nuggets

Tre partite nella notte per i Playoff NBA 2021. I Milwaukee Bucks sono vicinissimi a staccare il biglietto per la semifinale di Conference dopo aver dominato anche gara-3 contro i Miami Heat. Finisce 113-84 e serie sul 3-0 per Antetokounmpo e compagni, che già dal primo quarto avevano preso il largo. Per il greco c’è una doppia doppia da 17 punti e 17 rimbalzi, ma ancora meglio hanno fatto Khris Middleton (22 punti) e Jrue Holiday (19 punti e 12 assist). Miami crolla per la seconda volta consecutiva, nonostante i 19 punti di Jimmy Butler.

Un Anthony Davis da 34 punti e 11 rimbalzi trascina i Los Angeles Lakers all’importante vittoria in gara-3 contro i Phoenix Suns (109-95). La serie ora vede i campioni in carica sul 2-1 in un match che si è deciso nel terzo quarto, quando i Lakers hanno allungato oltre la doppia cifra. Davis mvp del match, ma ci sono anche i 21 punti e 9 assist di Lebron Jamed ed i 20 punti di Dennis Schroder. A Phoenix non è bastata la doppia doppia di Deandre Ayton da 22 punti e 11 rimbalzi.

Il match più equilibrato della notte è stata la gara-3 tra Denver e Portland. I Nuggets si riprendono il fattore campo ed il controllo della serie, portandosi sul 2-1 dopo il 120-115 della terza partita. E’ Nikola Jokic a trascinare i suoi con 36 punti ed 11 rimbalzi, ma il serbo trova sorprendente supporto da Austin Rivers, che mette a referto 21 punti. A Portland non bastano i 37 punti di Damian Lillard e i 22 di CJ McCollum.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2021 (26 MAGGIO)

Miami Heat – Milwaukee Bucks 84-113 (serie 0-3)

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 109-95 (serie 2-1)

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 115-120 (serie 1-2)

FOTO: LaPresse