NBA Playoff 2021, i risultati della notte: Atlanta e Brooklyn sul 3-1, pareggiano Suns e Clippers

Proseguono i Playoff NBA con un’altra notte di partite ricche di emozioni e colpi di scena. Gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari si avvicinano alla conquista della semifinale di Conference dopo la vittoria in gara-4 contro i New York Knicks per 113-96. Serie sul 3-1 e che ora ritorna nella Grande Mela con Atlanta che avrà già un primo match point, anche se in trasferta.

Proprio il Gallo è uno dei protagonisti del netto successo degli Hawks. L’azzurro ha messo a referto 21 punti, uscendo dalla panchina con 6/9 dal campo e 8/8 dalla lunetta. Il migliore per Atlanta è stato ovviamente Trae Young con 27 punti, mentre ai Knicks non è bastato un Julius Randle da 23 punti e 10 rimbalzi.

Sul 3-1 si sono portati anche i Brooklyn Nets, che hanno superato 141-126 i Boston Celtics in una gara-4 che si è decisa tra secondo e terzo quarto, dove la squadra di Steve Nash ha costruito il break decisivo (40-26 la seconda frazione, 39-31 la terza). Kevin Durant e Kyrie Irving fanno quello che vogliono, chiudendo rispettivamente con 42 e 39 punti, mentre per Boston l’unico a salvarsi è un eccezionale Jayson Tatum da 40 punti.

Colpo allo Staples Center dei Phoenix Suns, che si portano sul 2-2 nella serie contro i Los Angeles Lakers e ribaltano nuovamente il fattore campo. Finisce 100-92 una partita che Phoenix ha fatto sua nel terzo quarto (27-15), gestendo poi nel finale i tentativi di rimonta dei padroni di casa. Lakers che hanno pagato il problema al ginocchio di Anthony Davis, che non è più rientrato in campo, giocando solo 19 minuti con 6 punti a referto. Non basta un LeBron James da 25 punti e 12 rimbalzi, perchè i Suns mandano tutto i quintetto in doppia cifra ed in particolare Chris Paul con 18 punti e 9 assist.

Perdono i Lakers ed invece vincono ancora i Clippers, che pareggiano la serie con i Dallas Mavericks. Una gara-4 senza storia, dominata dai californiani, che si impongono 106-81 ed ora possono addirittura passare in vantaggio dopo aver perso le prime due partite casalinghe. Kawhi Leonard è il trascinatore con 29 punti e 10 rimbalzi, ma c’è anche un Paul George da 20 punti, mentre a Dallas non basta un Luka Doncic da 19 punti, ma con 9/24 al tiro. Solo 4 minuti in campo e 2 rimbalzi per Nicolò Melli.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2021 (30 MAGGIO)

Atlanta Hawks – New York Knicks 113-96 (serie 3-1)

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 92-100 (serie 2-2)

Boston Celtics – Brooklyn Nets 126-141 (serie 1-3)

Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 81-106 (serie 2-2)

FOTO: LaPresse