NBA 2021, Play-in: Boston batte Washington e si qualifica ai playoff, Indiana elimina Charlotte

Nella notte appena trascorsa sono cominciati i play-in, il mini-torneo che decreterà i nomi delle ultime quattro squadre ad accedere ai playoff NBA 2021. Il primo round ha visto protagonista la Eastern Conference, dove Boston ha strappato il primo pass per la post-season mentre Charlotte è ufficialmente fuori dai giochi. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

I Boston Celtics si qualificano ufficialmente per i playoff NBA 2021: decisiva la vittoria per 118-100 contro i Washington Wizards, che regala ai biancoverdi il settimo posto ad Est e l’incrocio al primo turno contro i Brooklyn Nets. Dopo un primo tempo estremamente equilibrato, la squadra di Brad Stevens accelera nel terzo quarto e chiude la pratica nell’ultimo periodo di gioco. Nessun dubbio sull’MVP del match: si tratta di Jayson Tatum, autore di ben 50 punti (di cui 23 nel solo terzo quarto) che fotografano una prova monumentale; bene anche Kemba Walker (29 punti). Washington viene punita dall’impietoso 3/21 dalla lunga distanza: Bradley Beal ne segna 22 (ma con 10/25 al tiro), mentre Russell Westbrook piazza una doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi (ma con 6/18 al tiro e soli 5 assist).

Nell’altro incontro della notte, vittoria nettissima degli Indiana Pacers, che travolgono i Charlotte Hornets per 144-117 e rimangono in corsa per un posto ai playoff. Nello specifico, ora se la vedranno in sfida secca con Washington: chi avrà la meglio si prenderà l’ottava posizione e il conseguente accoppiamento con Philadelphia. I Pacers prendono in mano la partita fin dal primo quarto, nel quale segnano 40 punti e indirizzano al meglio un incontro dominato in lungo e in largo. Sono otto i giocatori in doppia cifra per tra i gialloblu: spiccano i 23 punti di Oshea Brissett, i 21 di Doug McDermott e la quasi tripla doppia di Domantas Sabonis (14 punti, 21 rimbalzi e 9 assist). Serata da dimenticare per gli Hornets che vedranno dunque da casa i playoff: non bastano i 23 punti di Miles Bridges.

RISULTATI PLAY-IN

Boston Celtics – Washington Wizards 118-100

Indiana Pacers-Charlotte Hornets 144-117

Foto: LaPresse