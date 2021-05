Mountain Bike, Coppa del Mondo XCO 2021: nuovo appuntamento nel weekend a Nove Mesto

Dopo la tappa di apertura di Albstadt, la Coppa del Mondo 2021 di cross country prosegue con la sua seconda prova stagionale di Nove Mesto, in Repubblica Ceca, che si è aperta quest’oggi con lo Short Track. Tra gli uomini ha trionfato l’ormai indiscusso Mathieu van der Poel che ha preceduto il britannico Tom Pidcock e il campione del Mondo Jordan Sarrou. Tra le donne invece, il successo è andato alla statunitense Haley Batten, seguita dalla transalpina Loana Lecomte e dalla svedese Jenny Rissveds.

Le gare di Cross country di Nove Mesto si svilupperanno su di un tracciato di 3,9 chilometri. È un percorso ricco di ostacoli, discese molto veloci e salite decisamente impegnative. La corsa si lancerà lungo una strada molto ampia che offre possibilità di sorpasso. Successivamente ogni gara, per ogni singola categoria, sarà contraddistinta da una serie di giri in base alle regole UCI e le reali condizioni del tracciato.

Tra gli Elite italiani iscritti, figurano Gerhard Kerschbaumer, Luca Braidot, Daniele Braidot, Nadir Colledani, Nicholas Pettinà, Gioele Bertolini, Gioele De Cosmo e Mirko Tabacchi. Tra le donne invece, prenderanno il via Eva Lechner, Martina Berta, Chiara Teocchi, Greta Seiwald, Giorgia Marchet. Per quanto riguarda la categoria Under 23 invece, Simone Avondetto, Andreas Emanuele Vittone, Juri Zanotti, Filippo Fontana, Davide Toneatti, Federico Ceolin, Andrea Colombo, Emanuele Huez, Andrea Candeago, e al femminile Giada Specia, Marika Tovo e Nicole Pesse.

La gara verrà aperta domani, sabato 15 maggio, alle ore 9.30 dai ragazzi Juniores, seguiti alle ore 11.15 dalle ragazze Juniores. Alle ore 15.00 invece, prenderanno il via gli Under 23 uomini, e alle ore 17.00 le Under 23 donne. Domenica 16 maggio infine, alle ore 11.20 prenderanno il via le Elite donne, e alle 15.20 gli Elite uomini. Infine, potrete seguire la tappa di Coppa del Mondo di Nove Mesto in diretta streaming su Red Bull TV.

Foto: Romeo Deganello