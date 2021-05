La transalpina e campionessa del Mondo U23 Loana Lecomte ha vinto la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo 2021 di cross country. Sul tracciato di Albstadt, Lecomte ha dato vita a un vero e proprio show e ha letteralmente surclassato la concorrenza. Al secondo posto si è piazzata la connazionale di Lecomte e iridata elite Pauline Ferrand-Prevot, mentre in terza e quarta piazza troviamo, nell’ordine, le statunitensi Haley Batten e Kate Courtney. La quinta posizione, che nella mountain bike significa ultimo gradino del podio, va all’ucraina Yana Belomoina. La migliore delle italiane è stata Eva Lechner, la quale è giunta undicesima.

Loana Lecomte è partita dopo appena sei minuti dall’inizio della gara e ha immediatamente fatto il vuoto. Alle sue spalle, si è formato un quartetto composto dalla neerlandese Anne Terpstra, da Kate Courtney, dall’elvetica Sina Frei e da Pauline Ferrand-Prevot. L’iridata, nel corso della prima tornata, è partita al contrattacco e ha lasciato là le altre tre sopraccitate, tolta Courtney che per un po’ è riuscita a rimanerle a ruota. Dietro alle prime tre, inoltre, in seguito a una partenza complicata, sono emerse anche l’elvetica Jolanda Neff e l’australiana Rebecca McConnell.

Dopo un giro, Lecomte aveva ben 35″ di margine di Ferrand-Prevot e 40″ su Courtney. Quest’ultima, nel corso della seconda tornata, è stata superata da McConnell e, successivamente, è stata ripresa anche da Jolanda Neff e dall’elvetica Linda Indergand. Su questo terzetto, in un secondo momento, è rientrata anche la statunitense Haley Batten. Il distacco tra Lecomte e Ferrand-Prevot, nel frattempo, si è cristallizzato attorno ai 40″, ma la campionessa del Mondo ha aumentato il suo gap su tutte le inseguitrici.

Ad inizio terzo giro, Jolanda Neff, che durante la gara ha palesato, ad ogni tornata, una predilezione per la seconda parte del tracciato, meno aspra e più tecnica, si è staccata in salita da Courtney, Batten e Indergand. Le tre, inoltre, hanno ripreso una McConnell in difficoltà e le sue statunitensi hanno attaccato e distanziato le altre due. Neff e McConnell sono andate ambedue in crisi nera, mentre, da dietro, sono rinvenute l’austriaca Laura Stigger e Anne Terpstra, le quali hanno ripreso Indergand. Successivamente, su questo terzetto che si giocava la quinta posizione, è rientrata anche l’ucraina Yana Belomoina.

Lecomte ha iniziato il quinto e ultimo giro con oltre un minuto di margine su Ferrand-Prevot. Per lei la tornata conclusiva è stata una passerella trionfale. La campionessa del Mondo, invece, si è trovata a dover difendere la seconda piazza dal ritorno di Batten, che la inseguiva a 20″, e da Courtney, la quale è passata sotto lo striscione del traguardo a 27″ dalla transalpina. Ad ogni modo, Ferrand-Prevot aveva ancora la benzina necessaria per respingere l’assalto delle statunitensi, mentre Batten è riuscita a imporsi nella lotta per il terzo posto. Per quanto concerne la battaglia per la quinta piazza, Belomoina ha staccato nettamente Terpstra nel finale e si è garantita l’ultimo gradino del podio.

Per quanto concerne la classifica generale della manifestazione, grazie al successo nello Short Track di venerdì, Ferrand-Prevot è in testa con 325 punti. Lecomte, ad ogni modo, la segue a soli cinque punti di distacco. La terza, Kate Courtney, invece, si trova a cento punti dalla testa, mentre al quarto posto abbiamo Linda Indergand a 220 punti e a chiudere la top-5 c’è Haley Batten a quota 200 punti.