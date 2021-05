MotoGP, una livrea speciale per Luca Marini al Mugello

Luca Marini scenderà in pista con una livrea speciale in occasione del Gran Premio d’Italia, sesto atto del Motomondiale 2021. Il fratello di Valentino Rossi si prepara per la tappa del Mugello, circuito che è mancato dal calendario 2020 in seguito all’emergenza sanitaria

L’alfiere dell’Esponsorama Racing ha mostrato la sua soddisfazione alla stampa affermando: “Sarà una gara importante per me. Il tracciato è il mio preferito di tutto il calendario ed è sempre bellissimo correre lì. Quest’anno poi torniamo ad un anno di distanza e in sella alla MotoGP”.

Il compagno di box di Enea Bastianini si prepara a dare battaglia in Toscana, tracciato in cui le Ducati possono ben figurare visto il lunghissimo rettilineo di partenza: “La Ducati è sempre andata forte al Mugello, spero di fare bene e di divertirmi. Sarà un weekend speciale, ci tengo molto e mi sto preparando al meglio. Voglio godermelo dall’inizio alla fine”.

Il centauro italiano continua il suo apprendimento nella classe regina del Motomondiale. Dopo cinque manifestazioni sono 8 i punti raccolti dal nativo di Urbino che ha concluso al secondo posto il Mondiale Moto2 2020.

Foto: MotoGP Press