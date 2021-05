Andreas Seidl mostra la sua soddisfazione per il podio ottenuto in occasione del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale F1 2021. Il team principal della McLaren ha festeggiato il terzo posto del britannico Lando Norris, autore settimana scorsa di una prova perfetta.

Il giovane inglese ha chiuso la prova monegasca alle spalle dello spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Norris ha conquistato un’importante risultato, una conferma dopo un bellissimo inizio campionato.

Seidl ha commentato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Non ci aspettavamo di avere un passo tale da poter essere così vicini alla Mercedes, alla Red Bull ed anche alla Ferrari. Sin dall’inizio della stagione abbiamo sempre sofferto nei tratti di pista da affrontare a bassa velocità, non pensavamo di andare così forte a Montecarlo. Devo davvero ringraziare tutta la squadra per averci dato una vettura così competitiva per questo weekend”.

Nel suo intervento il tedesco ha voluto sottolineare l’incredibile lavoro di tutti quei uomini che non si vedono, ma che sono importantissimi per il risultato finale: “I ragazzi in fabbrica hanno fatto un ottimo lavoro nel corso dell’inverno e stanno continuando a spingere per fornirci ulteriori aggiornamenti”.

Foto: LaPresse