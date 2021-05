MotoGP, Test Jerez oggi: orari, tv, programma, streaming

Oggi, a partire alle ore 10.00, prenderà il via una sessione di test sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna), riservata alla classe MotoGP. Dopo che il quarto round del Mondiale 2021 è andato in scena, i team sono rimasti in spagna per una giornata di prove utile per verificare la bontà del proprio pacchetto e apportare modifiche alle moto.

Valentino Rossi punta molto su questi test, ritenendoli estremamente utili per risolvere i problemi che lo affliggono da molto tempo: scarso grip, criticità con pneumatici usurati, poca velocità e percorrenza in curva non all’altezza. Il Dottore è giunto soltanto 17° e proverà a raccogliere dati importanti con la sua Yamaha Petronas, proprio come il compagno di squadra Franco Morbidelli che è però reduce da un terzo posto a Jerez.

Anche Marc Marquez sarà tra gli osservati speciali, anche perché ha dichiarato di avere sofferto a livello fisico durante la gara e avrà bisogno di fare qualche giro per migliorare il feeling con la Honda dopo una lunga assenza e proseguire nel suo percorso di risalita dopo l’infortunio. Non ci sarà Fabio Quartararo, afflitto probabilmente da una sindrome compartimentale.

Francesco Bagnaia, nuovo leader del Mondiale, vorrà confermarsi. Le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins hanno faticato in avvio di stagione, Maverick Vinales cerca il bandolo della matassa con la Yamaha ufficiale lontana da quella che vorrebbe. Ci aspetta una lunga giornata, l’ultima in pista prima del GP di Francia a Le Mans.

PROGRAMMA TEST JEREZ IN TV

Lunedì 3 maggio

10.00-18.00 Test Irta MotoGP a Jerez de la Frontera

