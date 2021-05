MotoGP, Nakagami svetta nel warm-up al Mugello. Fuori dalla top10 Quartararo e Bagnaia

Takaaki Nakagami si riscatta dopo una pessima qualifica (scatterà 15° in griglia) e firma il miglior tempo assoluto del warm-up mattutino al Mugello, in preparazione del Gran Premio d’Italia 2021. Il giapponese del Team LCR Honda Idemitsu, anche grazie alla scelta di una soft al posteriore (quasi tutti gli altri hanno optato per una coppia di medie), è stato il più veloce del turno in 1’46″746 senza pagare eccessivamente dazio col passare dei giri e attestandosi abbastanza stabilmente sotto l’1’47”.

Buoni segnali in casa Ducati Pramac per Johann Zarco, 2° classificato a 86 millesimi dalla vetta a conferma di un’ottima competitività al mattino con temperature più fresche rispetto a quelle che verranno affrontate in gara. Conferma ad alti livelli per KTM con il terzo posto del sudafricano Brad Binder a 243 millesimi dal leader, precedendo la Suzuki di Alex Rins (0.248), la Yamaha di Maverick Vinales (0.286) e la Honda di un redivivo Marc Marquez (0.349).

Warm-up positivo per gli italiani Danilo Petrucci (KTM) ed Enea Bastianini (Ducati), rispettivamente 8° e 9° a meno di mezzo secondo dalla miglior prestazione della sessione. Fuori dalla top10 i due grandi favoriti per la vittoria odierna, con Fabio Quartararo (11°) e Francesco Bagnaia (12°) che hanno lavorato con gomme molto usate senza brillare particolarmente.

Attardate le Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e Valentino Rossi, che occupano la 16ma e 17ma posizione con un miglior crono in 1’47″6 pagando 8/9 decimi dal best time di Nakagami. Da segnalare ad inizio turno la caduta senza conseguenze del campione in carica Joan Mir con la Suzuki.

CLASSIFICA WARM-UP GP ITALIA 2021 MOTOGP

1 30 T. NAKAGAMI 1:46.746 2 5 J. ZARCO +0.086 3 33 B. BINDER +0.243 4 42 A. RINS +0.248 5 12 M. VIÑALES +0.286 6 93 M. MARQUEZ +0.349 7 73 A. MARQUEZ +0.426 8 9 D. PETRUCCI +0.434 9 23 E. BASTIANINI +0.467 10 41 A. ESPARGARO +0.470

Credit: MotoGP.com Press