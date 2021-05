MotoGP, orario gara Mugello e programma TV8. Diretta e streaming in chiaro

Siamo giunti al grande giorno, alla domenica che tutti gli appassionati del Motomondiale, italiani e non, attendono. Oggi è la giornata del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento della stagione. Le tre classi scenderanno in pista nello splendido scenario del Mugello per regalarci il solito grandissimo spettacolo che le curve della pista toscana sanno regalare.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP D’ITALIA DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.40 E 14.00

Il programma di questa domenica sarà il consueto. La mattinata sarà dedicata ai warm-up, ovvero agli ultimi 20 minuti a disposizione di team e piloti per assemblare le moto in configurazione da gara, quindi si farà sul serio. Alle ore 11.00 si inizierà con il Gran Premio d’Italia della Moto3, quindi alle ore 12.20 toccherà alla classe mediana, infine alle ore 14.00 il piatto forte della domenica del Mugello: la gara della classe regina. Chi la spunterà nel Gran Premio d’Italia? In MotoGP le Ducati vogliono dettare legge in casa, ma i rivali non mancheranno…

IN TV – Il Gran Premio d’Italia del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) e da TV8 (121 di Sky e 8 dgt) che garantirà le dirette delle gare delle tre classi, ma non del warm-up. In streaming si potrà seguire su SkyGO, NowTV e TV8.it, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP ITALIA 2021 – MOTOMONDIALE

Domenica 16 maggio

Ore 8.40-9.00 warm-up Moto3

Ore 9.10-9.30 warm-up Moto2

Ore 9.40-10.00 warm-up MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3

Ore 12.20 Gara Moto2

Ore 14.00 Gara MotoGP

Repliche gara MotoGP su Sky Sport 1: ore 16.15 e 19.00

Repliche gara MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 16.15, 20.00, 23.30

Replica gara Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 19.30

Replica gara Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 19.00

Credit: MotoGP.com Press