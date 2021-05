Ancora una domenica tendente al grigio per Maverick Vinales. Il portacolori del team Yamaha, infatti, non è andato oltre la settima posizione nel Gran Premio di Spagna 2021 di MotoGP, al termine di una prestazione anonima non dando mai la sensazione di potersi inserire nella lotta per le posizioni che contano.

E così è stato. Anzi, senza il crollo fisico del suo compagno di scuderia Fabio Quartararo (che stava andando a vincere per la terza volta in due anni a Jerez de la Frontera) sarebbe arrivata per il catalano un’altra “scoppola” non di poco conto nel confronto diretto all’interno del team Yamaha Factory. “Penso che sia stata una gara positiva – spiega a motorsport.com – ho capito diverse cose che non avevamo risolto in Portogallo per cui è un passo avanti. Dobbiamo spingere a fondo su diversi aspetti per tornare al livello che vogliamo. Pensando alla classifica è stata una buona tappa, ma dobbiamo alzare l’asticella”.

Dal punto di vista tecnico, lo spagnolo analizza la situazione: “Devo migliorare in frenata, un aspetto nel quale perdo troppo. Rispetto alla FP4 non è cambiato nulla sulla moto, ma avevo meno grip e si è fatto sentire. Un anno fa avevamo dominato qui a Jerez, ma non si possono confrontare moto e stagioni. So che la nostra M1 ha un potenziale enorme, ma dobbiamo migliorare in alcuni dettagli e in selezionate parti di un circuito”.

Il crollo fisico di Fabio Quartararo come si può spiegare? “Non so davvero cosa dire, non ho mai sofferto di problemi simili al braccio, ma ho visto che da una gara all’altra le cose cambiano molto. Non è semplice da capire, ci sono tanti aspetti che possono influenzare il weekend di un pilota”.

Credit: MotoGP.com Press