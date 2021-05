È durato poco più di un giro il Gran Premio d’Italia 2021 per Marc Marquez, costretto al ritiro dopo essere caduto in seguito ad un contatto con la KTM di Brad Binder. Lo spagnolo della Honda, in affanno per tutto il weekend al Mugello, abbandona così ormai definitivamente le residue speranze di tornare in lotta per il titolo iridato, anche alla luce della vittoria odierna del leader Fabio Quartararo.

“Il weekend è stato disastroso per il motociclismo – dichiara il fuoriclasse di Cervera ai microfoni di Sky Sport, riferendosi alla morte del pilota svizzero di Moto3 Jason Dupasquier -. Non è facile quando perdi un pilota o un meccanico, poi quando si tratta di un pilota è ancora più dura perché fai il minuto di silenzio dopo aver ricevuto la notizia poco prima. Purtroppo sono rischi che ci sono e che corriamo ogni volta che saliamo in moto. Dispiace, è dura. Voglio mandare un bacio e un abbraccio grande alla famiglia e agli amici di Dupasquier”.

“Io fisicamente sto abbastanza bene, sono contento – prosegue Marc, analizzando l’andamento in pista del suo fine settimana -. Ho poco dolore e la forza sta tornando. Non avrei voluto finire prima la gara perché fare km è importante. Cadere lì accade spesso, è stata colpa mia. Pensavo stesse dietro, ma quando ho fatto il cambio di direzione ci siamo toccati. Fortunatamente sono caduto solo io. Weekend per noi positivo perché abbiamo sofferto meno del previsto. Il fine settimana per il motociclismo è disastroso e duro, abbiamo perso un compagno”.

Credit: MotoGP.com Press