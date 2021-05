Il lungo weekend di gara del Gran Premio di Francia 2021 si è aperto quest’oggi per la MotoGP con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì in quel di Le Mans, dove Jack Miller è stato uno dei protagonisti che hanno rilasciato le prime dichiarazioni alla vigilia delle prove libere di domani.

L’australiano della Ducati, reduce dalla vittoria di Jerez de la Frontera, è sempre andato molto forte sul circuito transalpino e va di conseguenza considerato tra i grandi favoriti per il successo. Attualmente, dopo le prime quattro tappe della stagione, Jackass si trova in sesta piazza nel Mondiale a -27 dal leader (e compagno di squadra) Francesco Bagnaia.

“A Jerez ho provato un mix di sensazioni, sicuramente sollievo, ma anche voglia di tornare subito in pista per migliorare ancora. Ora guardo a questa gara e voglio fare un buon weekend come in Spagna. Mi sono allenato nella settimana di pausa, sono preparato per tutte le condizioni meteo. Sono andato sempre bene sul bagnato, poi sento di avere un conto in sospeso con Le Mans“, ha detto Miller alla stampa.

“Ho una relazione di amore-odio con la Francia ed in particolare con Le Mans – prosegue il nativo di Townsville – Ci ho vinto in Moto3 e l’anno scorso ero in un’ottima posizione prima che la mia moto mi abbandonasse a 7 giri dalla fine. Penso di avere un bel pacchetto, siamo vicini alla possibilità di vincere. Le Mans e Mugello possono essere delle buone opportunità per salire sul podio, come un po’ ovunque quest’anno“.

Credit: MotoGP.com Press