Tutto pronto al Mugello in vista del weekend valevole per il Gran Premio d’Italia 2021, sesta tappa stagionale del Motomondiale. In MotoGP Jack Miller sarà inevitabilmente uno degli uomini da battere, alla luce delle sue ultime due vittorie consecutive ottenute a Jerez de la Frontera e Le Mans.

“Dopo quasi due anni torniamo al Mugello e sono davvero molto contento. Il Gran Premio d’Italia è la gara di casa per la nostra squadra e questa pista è sempre speciale”, dichiara il pilota australiano al sito ufficiale della Ducati. Il 26enne nativo di Townsville non ha mai brillato particolarmente sul tracciato toscano da quando è sbarcato nella classe regina, collezionando diversi ritiri e portando a casa un solo piazzamento in zona punti (15°).

“Sarà sicuramente un fine settimana molto diverso senza i fan sulle tribune, ma sono sicuro che tutti i ducatisti tiferanno per noi da casa! Dopo aver vinto gli ultimi due Gran Premi, sono molto motivato ed ho voglia di mantenere questo slancio. Non vedo l’ora di tornare in pista questo weekend”, conclude Miller.

Il vice-campione iridato Moto3 del 2014 occupa attualmente il 4° posto nella classifica generale del Mondiale MotoGP a 16 punti dal leader Fabio Quartararo e a 15 dal compagno di squadra Francesco Bagnaia.

