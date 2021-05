Giornata di vigilia al Mugello in vista delle prime prove libere del Gran Premio d’Italia 2021 di MotoGP, sesto round stagionale del Motomondiale. Uno dei protagonisti più attesi è sicuramente Francesco Bagnaia, 2° in campionato ad un solo punto dal leader Fabio Quartararo dopo cinque gare.

“Il Gran Premio d’Italia è la nostra gara di casa e si corre al Mugello, uno dei miei tracciati preferiti. Sarà la prima volta che scenderò su questa pista vestendo i colori del team ufficiale Ducati e questo mi motiva ancora di più”, dichiara il piemontese al sito ufficiale del team emiliano.

“Durante le ultime gare il mio feeling con la Desmosedici GP è sempre stato ottimo ed il Mugello è un circuito che si presta molto bene alle caratteristiche tecniche della nostra moto – prosegue Pecco – Vedremo come andrà questo weekend, ma sono determinato e fiducioso di poter disputare una bella gara”.

Reduce dalla splendida rimonta fino al 4° posto di Le Mans in condizioni miste, Bagnaia va a caccia del primo successo della carriera in Toscana nel Motomondiale. L’alfiere della Ducati, nell’unica precedente apparizione al Mugello in MotoGP, non ha nemmeno tagliato il traguardo in seguito ad una caduta, mentre in Moto3 nel 2016 raccolse un terzo posto.

Credit: MotoGP.com Press