Jack Miller è tornato oggi in pista per i test riservati alla classe MotoGP a Jerez de la Frontera (Spagna). Il pilota della Ducati ha parlato, come riporta la Gazzetta dello sport, delle sue sensazioni in pista con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della sua moto.

“Dopo la gara, con la pista molto gommata, le condizioni sono sempre favorevoli per disputare una giornata di test e anche il meteo oggi ci ha permesso di lavorare bene. Ci siamo concentrati su alcuni aspetti sui quali normalmente non abbiamo il tempo di lavorare durante il fine settimana, abbiamo ripetuto delle prove e testato diverse impostazioni di setup per capire quali effettivamente funzionino meglio“.

L’alfiere della Ducati, nonostante gli ottimi risultati ottenuti, è convinto che ci siano ancora margini di crescita per continuare ad essere protagonista in questa stagione di MotoGP.

Miller è già concentrato per il prossimo impegno sulla pista di Le Mans: “È sempre importante fare questi “double-check” e, soprattutto, abbiamo raccolto molte informazioni utili. Ora avremo qualche giorno per riposare, ma non vedo l’ora di tornare nuovamente in pista a Le Mans“.

Foto: Lapresse