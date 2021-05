MotoGP in tv, orari GP Italia 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN

Tutto pronto al Mugello per la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2021, valevole per il sesto round stagionale del Mondiale MotoGP. Il meraviglioso tracciato toscano, dopo un anno di stop causa Covid, torna così ad ospitare i piloti del Motomondiale in un weekend di gara che si preannuncia estremamente spettacolare.

DIRETTA LIVE PROVE LIBERE GP ITALIA 2021 MUGELLO ALLE 9.55 E 14.10

Nella classe regina Ducati si presenta al Gran Premio di casa con i favori del pronostico, alla luce di un ottimo avvio di stagione e di un bel feeling con il lay-out toscano, ma gli avversari temibili non mancano. Fabio Quartararo vuole difendere la sua leadership in campionato, inoltre daranno sicuramente battaglia anche le Suzuki, le Honda ufficiali e le Yamaha Petronas di Valentino Rossi e Franco Morbidelli.

Guarda in streaming live il GP d’Italia su DAZN

Le prove libere del GP d’Italia 2021 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Non è prevista invece la copertura televisiva in chiaro delle libere su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento al sesto GP stagionale del Motomondiale.

Di seguito la programmazione televisiva completa delle prove libere per il GP d’Italia 2021:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP ITALIA 2021 MOTOGP

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

Venerdì 28 maggio

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Credit: MotoGP.com Press