Oggi domenica 2 maggio (ore 14.00) si disputa il GP di Spagna2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. Si preannuncia grandissimo spettacolo sul tradizionale tracciato iberico, conosciuto in ogni singolo dettaglio da tutti i piloti e dove nascono spesso gare avvincenti, equilibrate e avvincenti. Il meteo dovrebbe essere perfetto, con temperature ideali per lo svolgimento della gara.

Fabio Quartararo scatterà dalla pole position e tenterà di fare immediatamente la differenza. Il leader del Mondiale vuole andare in fuga con la sua Yamaha ufficiale e allungare in testa al campionato, ma alle sue spalle ci sono tre rivali in grado di poterlo mettere in difficoltà: un tonico Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas, le due Ducati ufficiali di Jack Miller e Francesco Bagnaia.

Appaiono più in difficoltà Johann Zarco (Ducati Pramac) e Maverick Vinales (Yamaha ufficiale), che sono sesto e settimo appena davanti all’Aprilia di Aleix Espargarò e alle due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Valentino Rossi è in crisi nera, il Dottore cercherà una difficilissima rimonta dalla 17ma piazzola per provare a rientrare quantomeno in zona punti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GP SPAGNA MOTOGP 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 2 MAGGIO:

08.20-08.40 Moto3, warm-up

08.50-09.10 Moto2, warm-up

09.20-09.40 MotoGP, warm-up

10.05 MotoE, gara

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP SPAGNA MOTOGP 2021: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Gare di tutte le classi in diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 del satellite).

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, DAZN e Now TV.

Warm-up e gare di tutte le classiin DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: MotoGP.com Press