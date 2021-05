Mancano ormai pochi giorni al via del weekend di gara valevole per il Gran Premio di Francia 2021, in cui i fari saranno puntati principalmente sul padrone di casa Fabio Quartararo. Il centauro nizzardo della Yamaha Factory, dopo un ottimo avvio di Mondiale MotoGP 2021, si è dovuto operare all’avambraccio destro per sindrome compartimentale la scorsa settimana proprio in vista del round di Le Mans.

“Mi sto riprendendo a poco a poco e spero di essere pronto al 100% questo fine settimana – ha dichiarato il Diablo ai microfoni di Canal+ (fonte: Corriere dello Sport) – È triste correre a porte chiuse perché ho ottimi ricordi con il pubblico. Soprattutto quando abbiamo buoni risultati, ci piace condividerli”.

“Questa pista sotto la pioggia non è molto favorevole per la nostra moto – prosegue Quartararo, che nel 2020 firmò la pole per poi sprofondare in gara col bagnato – Sull’asciutto ci sentiamo meglio. Quello che è certo è che sono motivato e pronto a lottare per il mio Gran Premio di Francia. Ho imparato molto. Questo è uno dei miei punti di forza”.

“Quest’anno mi sento sempre più forte. Se avessi avuto questo problema l’anno scorso ci avrei pensato per giorni e giorni. Ora ho avuto questo problema, ma so che avrei potuto vincere la gara. Mancano ancora 14 gare, quindi sono pronto”, conclude il pilota del team ufficiale Yamaha.

Credit: MotoGP.com Press