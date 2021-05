MotoGP, Andrea Dovizioso al Mugello per due giorni di test con Aprilia. Avvio condizionato dalla pioggia

Comincia in salita la due-giorni di test organizzata da Aprilia al Mugello per Andrea Dovizioso, alla seconda uscita ufficiale in sella alla moto della casa di Noale dopo il primo approccio a Jerez de la Frontera dal 12 al 14 aprile. Purtroppo il meteo sta condizionando pesantemente l’attività in pista odierna del forlivese, a causa di una pioggia ad intermittenza che non consente di svolgere regolarmente il programma di lavoro previsto.

Il day-1 di Dovizioso al Mugello con Aprilia non decolla, almeno per il momento, ma anche le previsioni per domani non promettono nulla di buono sulle colline toscane. Il Dovi è già sceso in pista stamattina sulla RS-GP21, non riuscendo però ad accumulare più di qualche giro per saggiare le condizioni del tracciato.

Il maltempo potrebbe quindi ridurre all’osso o annullare completamente il programma di lavoro pianificato dalla casa di Noale per questi due giorni di prove, provocando eventualmente un rinvio dell’evento in modo da completare nel migliore dei modi la sequenza di test concordati con Dovizioso.

Foto: Lapresse