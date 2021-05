Fabio Quartararo è carico e pronto in vista del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato del Mugello, secondo il francese uno dei suoi preferiti di tutto il calendario, andrà in scena un nuovo duello tiratissimo tra il portacolori della Yamaha e le Ducati che, sulla pista toscana, sembrano pronte a dominare la scena con la loro potenza del motore che, sul lungo rettilineo del traguardo, potrebbe fare ampiamente la differenza, soprattutto contro una M1 che risulta efficace nelle curve, ma sul dritto pagano dazio in maniera netta.

Ad ogni modo il pilota nativo di Nizza dopo il Gran Premio di Francia è tornato in vetta alla classifica generale della classe regina e sembra anche essersi messo alle spalle i problemi al braccio, operato dopo la tappa di Jerez de la Frontera per la ben nota sindrome compartimentale.

“Mi aspetto una grande gara onestamente. Quando eravamo in Qatar pensavo lo stesso, anche se in quel tracciato la Ducati arrivava da diverse vittorie consecutive, ma ora ci presentiamo al Mugello reduci da un buon momento. Sappiamo che c’è il lunghissimo rettilineo, ma anche tante curve veloci, nelle quali mi sento bene. Dobbiamo iniziare il weekend senza pensare al passato ed attaccare, fare il nostro passo, trovare il giusto feeling con la moto, poi domenica vedremo. Se potremo battere il record di velocità sul dritto? Beh – scherza – non penso che sarò io a farlo”.

Uno degli aspetti nei quali la M1 può migliorare è anche il dispositivo di partenza? “Effettivamente fatichiamo allo spegnimento dei semafori rispetto ad altre moto ma, alla fine, dobbiamo cercare di gestire la situazione e fare del nostro meglio. Abbiamo migliorato a livello di elettronica, anche a Le Mans. Speriamo di continuare su questa scia”.

Foto: Lapresse