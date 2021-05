MotoGP, Fabio Quartararo assente ai test di Jerez. Si prospetta una nuova operazione?

Fabio Quartararo non è presente ai test odierni di MotoGP, riservati alla classe regina sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota francese della Yamaha, giunto 13° ieri a causa di un problema fisico al braccio destro nel GP di Spagna di scena sempre sulla pista andalusa, ha deciso di rinunciare a questa sessione di prove in terra iberica.

Come ha comunicato la Yamaha: “Quartararo non sarà presente per il problema riscontrato ieri nel corso della gara e si sottoporrà a tutti i controlli del caso“. Si parla di una risonanza magnetica a Marsiglia che dovrebbe chiarire la gravità dell’infortunio.

Update:@FabioQ20 will not be riding at the Jerez Test today. Following the issue he experienced during yesterday’s race, he will undergo a medical check-up. We will keep you posted on any further updates.#MonsterYamaha | #MotoGP | #JerezTest pic.twitter.com/MtK8gikE65

— Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) May 3, 2021