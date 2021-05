Si chiude con una doppietta francese il venerdì del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2021 ma, soprattutto, con la Ducati di Johann Zarco davanti a tutti sul circuito di Le Mans. Buone risposte anche da Jack Miller, il più veloce nel corso della FP1 con la pista ancora divisa tra bagnato ed asciutto, mentre Francesco “Pecco” Bagnaia ha commesso un errore a livello di gomme e si deve accontentare del dodicesimo posto nella classifica combinata; non il risultato che il leader della classifica generale si aspettava dal suo venerdì sul tracciato della Sarthe.

Ad ogni modo Davide Tardozzi, team manager della scuderia di Borgo Panigale, commenta in maniera decisamente positiva quel che si è visto oggi sul tracciato transalpino: “Johann Zarco ha fatto un’ottima FP2, ma ormai non fa più notizia – conferma ai microfoni di Sky Sport – La sua crescita è notevole. Penso fosse arrivato poco convinto nel mondo Ducati poi, sin dallo scorso inverno, si è reso conto dell’appoggio che avrebbe avuto con noi e ora se ne è fatto forza. Risulta protagonista gara dopo gara e, senza mezzi termini, può vincere il titolo”.

Oltre a Johann Zarco, anche i due piloti del team ufficiale stanno continuando a ottenere risultati importanti. “Penso che stiamo vedendo un livellamento verso l’alto e il merito di queste prestazioni penso sia anche dell’ottimo lavoro svolto da Gigi Dall’Igna e dal suo staff, con una moto che appare duttile e alla portata di tutti i nostri grandi piloti. Dopotutto siamo già arrivati con 4 protagonisti diversi sul podio, un aspetto da non dimenticare”.

La moto tinta di rosso sembra avere mosso passi in avanti importanti rispetto ai problemi dell’anno scorso: “Sicuramente la GP21 si comporta in maniera eccellente in curva e penso che sia dovuto da due motivi. In primo luogo per come è stata assemblata, in secondo luogo perchè abbiamo piloti con un stile di guida ideale. Non dimentichiamoci anche che abbiamo visto un miglioramento a livello di comportamento delle gomme, che dodici mesi fa era un tallone d’Achille”.

Domenica si annuncia un Gran Premio a forte rischio pioggia. “Sappiamo che Jack Miller su pista umida è uno dei migliori del lotto, per cui non avrà problemi, ma vista la fiducia che hanno costruito, sono sicuro che anche Johann Zarco e Pecco Bagnaia potranno puntare al podio, anche in caso di una corsa flag-to-flag, che diviene sempre imprevedibile”.

Foto: Lapresse