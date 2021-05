Alex Rins esprime il proprio parere al termine del Gran Premio d’Italia, sesto atto del Motomondiale 2021. Lo spagnolo termina nella ghiaia della ‘Bucine’ la competizione odierna quando si trovava ad un passo del podio.

L’ultima curva del Mugello Circuit tradisce l’iberico che ha perso la moto e non è più riuscito a salvarla. Il ritiro odierno colloca il teammate del campione del mondo al tredicesimo posto della classifica davanti al nostro Danilo Petrucci (KTM).

Rins, ai microni della propria squadra, ha affermato: “È difficile dire cosa sia successo oggi. Stavo guidando bene dietro a Joan, ero in una buona posizione e facevo sorpassi. Durante la gara mi sono sentito abbastanza bene con la moto. La sensazione era migliore durante le prove”.

Il centauro ha continuato dicendo: “Ho faticato un po’ con la parte anteriore della moto e dobbiamo analizzare cosa è successo perché non riesco a capirlo. Sono a quattro DNF di fila, non è normale. Dobbiamo scoprire cosa sta succedendo, perdo l’anteriore e cado. Per fortuna sto bene fisicamente, ma ovviamente sono molto deluso”.

Il catalano ha chiuso con una considerazione sulla morte di Jason Dupasquier, deceduto in seguito alle ferite riportate durante un brutto incidente avvenuto nella Q2 di sabato pomeriggio. “Questo fine settimana è stato molto duro per tutti e i miei pensieri sono con la famiglia e gli amici di Dupasquier. Ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo per concentrarci prima del Barcellona del prossimo fine settimana”.

Foto: MotoGP Press