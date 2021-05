MotoGP, Alex Rins alle prese con nuovo problema alla spalla, ma a Le Mans ci sarà

In questo Mondiale MotoGP 2021 più che moto e strategie, sembra che siano le condizioni fisiche dei piloti a fare davvero la differenza. Senza contare Jorge Martin che sta recuperando dalle notevoli ammaccature post-caduta di Portimao, nelle ultime settimane abbiamo assistito a ben tre casi di sindrome compartimentale al braccio. Il primo della lista è stato Jack Miller, che si è operato prima della trasferta lusitana, quindi è toccato a Fabio Quartararo subito dopo il Gran Premio di Spagna, mentre Aleix Espargarò finirà sotto i ferri per lo stesso motivo dopo Le Mans.

Un vero e proprio stillicidio, che viene rimpolpato da Alex Rins. Lo spagnolo, infatti, è uscito con i cerotti dal fine settimana di Jerez de la Frontera. Il portacolori della Suzuki è caduto due volte nel corso del weekend (gli era successo anche a Portimao) e ha riscontrato un problema alla spalla. Nonostante questo il catalano ha preso parte regolarmente ai test disputati nella giornata di lunedì, con un totale di 59 giri e tempi di tutto rispetto.

Il suo impegno, tuttavia, si è concluso alle ore 15.00, per permettere ad Alex Rins di recarsi subito a Barcellona per sottoporsi ad una serie di esami medici alla spalla destra, la stessa già lesionata sempre a Jerez nel primo Gran Premio della stagione scorsa. Un problema che lo ha limitato lungo tutto il corso dell’anno, ma che poi non è sfociato in una operazione per risolvere il problema. La conferma del campanello d’allarme è arrivata dalle parole dello stesso portacolori del team di Hamamatsu: “Sento un lieve dolore quando freno – spiega a motorsport.com – È un fastidio simile a quello dell’anno scorso, ma non così forte”.

L’esito degli accertamenti di Barcellona ha emesso il seguente verdetto: il dolore è causato da un’infiammazione per la quale il pilota ha avuto bisogno di infiltrazioni e ora deve stare a riposo per arrivare in forma al Gran Premio di Francia, in programma la prossima settimana.

Foto: Lapresse