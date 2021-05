Moto2, Raul Fernandez è il più rapido su pista umida in FP3. 4° Tony Arbolino, 8° Bezzecchi

Turno mattutino abbastanza interlocutorio per la Moto2 a Le Mans, soprattutto in ottica qualificazione diretta per il Q2 nelle qualifiche del Gran Premio di Francia 2021, quinto appuntamento stagionale del Motomondiale. La terza sessione di prove libere, andata in scena in condizioni di pista umida in via di asciugamento, ha visto prevalere il rookie spagnolo Raul Fernandez grazie ad un ultimo time-attack di alto profilo.

L’alfiere del Team Red Bull KTM Ajo è stato in grado di fermare il cronometro in 1’38″239, quindi a meno di 2″ dalla miglior prestazione assoluta di ieri sull’asciutto, ma in realtà nessuno è stato capace di migliorare i tempi delle FP2 di venerdì pomeriggio.

Raul Fernandez ha rifilato mezzo secondo al primo inseguitore, il connazionale Jorge Navarro, e 650 millesimi al terzo classificato Augusto Fernandez. 4° un ottimo Tony Arbolino, autore di una sessione decisamente incoraggiante che non gli consentirà però di accedere direttamente al Q2.

Buoni riscontri su pista ibrida anche per due pretendenti al titolo come il britannico Sam Lowes ed il riminese Marco Bezzecchi, rispettivamente 7° e 8° a meno di 1″ dalla vetta. Appena fuori dalla top10 il romano Fabio Di Giannantonio, in 11ma piazza a 1.340 dal best time della sessione.

CLASSIFICA FP3 GP FRANCIA 2021 MOTO2

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 266.6 1’38.239

2 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 265.2 1’38.765 0.526 / 0.526

3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 266.6 1’38.889 0.650 / 0.124

4 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 265.9 1’38.951 0.712 / 0.062

5 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 261.7 1’38.984 0.745 / 0.033

6 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 260.3 1’39.030 0.791 / 0.046

7 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 265.2 1’39.138 0.899 / 0.108

8 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.9 1’39.235 0.996 / 0.097

9 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 266.6 1’39.396 1.157 / 0.161

10 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 261.0 1’39.507 1.268 / 0.111

11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 264.5 1’39.579 1.340 / 0.072

12 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 261.7 1’39.597 1.358 / 0.018

13 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 264.5 1’39.676 1.437 / 0.079

14 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 259.6 1’39.744 1.505 / 0.068

15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 263.1 1’39.745 1.506 / 0.001

16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 256.3 1’39.911 1.672 / 0.166

17 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 261.7 1’39.920 1.681 / 0.009

18 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 263.8 1’40.024 1.785 / 0.104

19 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 262.4 1’40.057 1.818 / 0.033

20 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 260.3 1’40.174 1.935 / 0.117

21 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 264.5 1’40.182 1.943 / 0.008

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 265.2 1’40.311 2.072 / 0.129

23 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 262.4 1’40.335 2.096 / 0.024

24 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 263.8 1’40.520 2.281 / 0.185

25 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 261.7 1’40.675 2.436 / 0.155

26 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 259.6 1’40.718 2.479 / 0.043

27 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 262.4 1’41.084 2.845 / 0.366

28 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 256.3 1’41.100 2.861 / 0.016

29 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 259.6 1’41.159 2.920 / 0.059

30 2 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 261.7 1’41.419 3.180 / 0.260

31 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 261.0 1’41.466 3.227 / 0.047



Credit: MotoGP.com Press