Masters1000 Madrid oggi: orari, tv, programma, streaming, ordine di gioco, italiani in campo

Arriva la seconda giornata a Madrid, con il Masters 1000 spagnolo che si presenta a ulteriori nastri di partenza con qualche debutto anche dei big in occasione dei loro secondi turni, inseriti tra gli esordi di molti altri.

Il primo azzurro a scendere in campo sarà Jannik Sinner, opposto all’argentino Guido Pella all’interno dello Stadium 3. Vedremo poi, sul centrale, Marco Cecchinato, atteso da un complicato prosieguo del cammino iniziato nelle qualificazioni contro il numero 9 del seeding, lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Infine, derby d’Italia tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini in pieno pomeriggio sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez. Ma ci sono anche gli incontri d’apertura di Dominic Thiem (al ritorno dopo diversi mesi) e Andrey Rublev a comporre la giornata. Spazio anche al WTA 1000 di Madrid, che giunge agli ottavi di finale con quattro sfide molto belle e con quella di cartello, Mertens-Halep, giustamente accreditata del posto importante all’interno dell’arena intitolata a Manolo Santana.

La terza giornata del Masters 1000 di Madrid si aprirà oggi alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali di Sky Sport (Uno e Arena) e in diretta streaming su Sky Go, con un match ancora non noto in differita su SuperTennis alle 23:00. Per quel che invece riguarda il WTA 1000, la copertura sarà di SuperTennis OA Sport seguirà l’evento con una serie di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

MUTUA MADRID OPEN 2021: IL PROGRAMMA DEL MARTEDÌ

Tutti i primi incontri a partire dalle ore 11:00 ove non diversamente indicato

CAMPO MANOLO SANTANA

SESSIONE DIURNA

Khachanov (RUS)-Nishikori (JPN) – 1° turno uomini

Mertens (BEL) (13)-Halep (ROU) (3) – ottavi donne, non prima delle ore 13:00

Bautista Agut (ESP) (9)-Cecchinato (ITA) (Q) – 1° turno uomini, non prima delle ore 15:00

SESSIONE SERALE

Thiem (AUT) (3)-Giron (USA) (Q) – 2° turno uomini

Sakkari (GRE) (16)-Muchova (CZE) – ottavi donne

CAMPO ARANTXA SANCHEZ

Auger-Aliassime (CAN) (15)-Ruud (NOR) – 1° turno uomini

Paul (USA)-Rublev (RUS) (6) – 2° turno uomini

Sabalenka (BLR) (5)-Pegula (USA) – ottavi donne, non prima delle ore 15:00

Berrettini (ITA) (8)–Fognini (ITA) – 2° turno uomini

Keys (USA)/Pegula (USA)-Krejcikova (CZE)/Siniakova (CZE) (2) – ottavi doppio donne

STADIUM 3

Pella (ARG)-Sinner (ITA) (14) – 1° turno uomini

Norrie (GBR)-Krajinovic (SRB) – 1° turno uomini

Bublik (KAZ)-Shapovalov (CAN) (11) – 2° turno uomini

Pavlyuchenkova (RUS)-Brady (USA) (11) – ottavi donne

de Minaur (AUS)-Harris (RSA) – 2° turno uomini

CAMPO 4

Herbert (FRA) (Q)-Davidovich Fokina (ESP) – 1° turno uomini

Fritz (USA)-Ramos Vinolas (ESP) – 1° turno uomini

Basilashvili (GEO)-Paire (FRA) – 1° turno uomini

Krawietz (GER)/Tecau (ROU)-Kontinen (FIN)/Roger-Vasselin (FRA) – 1° turno doppio uomini

CAMPO 5

Hurkacz (POL) (12)-Millman (AUS) – 1° turno uomini

Popyrin (AUS) (Q)-Struff (GER) – 1° turno uomini

Puetz (GER)/Zverev (GER)-Auger-Aliassime (CAN)/Hurkacz (POL) – 1° turno doppio uomini

Koolhof (NED)/Kubot (POL) (7)-P. Tsitsipas (GRE)/S. Tsitsipas (GRE) (WC) – 1° turno doppio uomini

CAMPO 6

Perez (AUS)/Zheng (CAN)-Guarachi (CHI)/Krawczyk (USA) (5) – ottavi doppio donne

Bencic (SUI)/Teichmann (SUI)-Hibino (JPN)/Voracova (CZE) – ottavi doppio donne, non prima delle 12:30

Vesnina (RUS)/Zvonareva (RUS)-Mattek-Sands (USA)/Swiatek (POL) – ottavi doppio donne

Dabrowski (CAN)/Schuurs (NED) (3)-Kudermetova (RUS)/Potapova (RUS) – ottavi doppio donne

Gille (BEL)/Vliegen (BEL)-Fucsovics (HUN)/Ruud (NOR) – 1° turno doppio uomini

MUTUA MADRID OPEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (canali 201 e 204, Masters 1000), SuperTennis (WTA 1000)

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv (Masters 1000), sito e pagina Facebook di SuperTennis (WTA 1000)

