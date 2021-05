Masters1000 Madrid 2021, Matteo Berrettini a caccia della semifinale, Rafael Nadal opposto ad Alexander Zverev

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E’ tempo di quarti di finale nel “Mutua Madrid Open”, terzo Masters1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra rossa della “Caja Magica” della capitale spagnola.

Ancora una volta ci sarà un italiano a tenere alto il vessillo tricolore in questo 2021 così ricco di soddisfazioni per il movimento tennistico italiano. Ci si riferisce a Matteo Berrettini che, nell’ultimo match in programma sul “Manolo Santana Stadium”, affronterà il cileno Cristian Garin, n.25 ATP e sedicesima testa di serie, che ha eliminato in tre set il russo Daniil Medvedev, n.3 del ranking e 2 del seeding. Un match non semplice per l’azzurro contro un giocatore in grandi condizioni e che contro Medvedev ha messo in mostra un ottimo tennis, molto solido.

Il bilancio tra i due è di parità (1-1): Garin si impose al tie-break del set decisivo nella Finale dell’ATP di Monaco di Baviera due anni fa; Matteo si prese la rivincita nello stesso anno, battendo il 24enne nativo di Santiago al 2° turno del Masters1000 di Shanghai sul cemento. Ogni partita fa storia a sé e in questo momento il romano cercherà di dar seguito alla striscia vincente, ricordando il titolo nell’ATP 250 di Belgrado e la serie di sei vittorie negli ultimi sei incontri disputati sulla terra.

Il n.10 del mondo, dunque, ha nel mirino la semifinale e sarebbe la seconda della sua carriera in un “1000” dopo quella di Shanghai, ma in questo caso sul rosso. Sarà necessario trovare continuità di gioco in risposta, confidando in un rendimento al servizio di alto livello. Nel gioco dell’azzurro la resa del fondamentale della battuta è essenziale per avere il controllo dello scambio, mettendo subito pressione al proprio avversario.

Non ci sarà ovviamente solo Berrettini. Tra i primi otto, a rispondere presente c’è anche Rafael Nadal, n.2 del mondo e prima testa di serie del torneo, che finora non ha concesso sconti a nessuno: l’ultimo a cadere sotto i colpi del formidabile giocatore nativo di Manacor è stato l’australiano Alexei Popyrin, giustiziere nel 2° turno di Jannik Sinner. Rafa ha nel mirino il sesto titolo di questo torneo, ricordando i trionfi del 2005, 2010, 2013, 2014 e 2017. Sulla sua strada ci sarà il tedesco Alexander Zverev (n.6 ATP, quinta testa di serie e vincitore del “1000” nel 2018), che dopo aver sconfitto il britannico Daniel Evans negli ottavi vorrà porre termine alla corsa di Nadal. Lo storico tra i due vede lo spagnolo in vantaggio 5-2, con il tedesco che si è imposto negli ultimi due confronti sul cemento. Nell’ultimo incrocio sulla terra, ovvero nella Finale del torneo di Roma del 2018, fu Nadal a prevalere.

A completare il quadro dei quarti ci saranno le sfide tra il redivivo Dominic Thiem (n.4 del mondo) e il sorprendente John Isner (n.39 del ranking), capace di sconfiggere nel turno precedente il russo Andrey Rublev (n.7 ATP), e tra l’imprevedibile kazako Alexander Bublik (n.44 ATP), vincitore negli ottavi contro l’altro russo Aslan Karatsev, e il solido norvegese Casper Ruud (n.22 del mondo), che si è tolto la soddisfazione di eliminare la testa di serie n.4 del torneo Stefanos Tsitsipas (vincitore del torneo di Montecarlo di quest’anno).

IL PROGRAMMA DEI MATCH ODIERNI

Manolo Santana Stadium – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Dominic Thiem AUT vs John Isner USA

2. [1] Rafael Nadal ESP vs [5] Alexander Zverev GER (non prima ore: 15:00)

3. Alexander Bublik KAZ vs Casper Ruud NOR (non prima ore: 19:00)

4. [8] Matteo Berrettini ITA vs [16] Cristian Garin CHI

Foto: LaPresse