Masters 1000 Madrid 2021: si qualifica Marco Cecchinato, che pesca Bautista Agut. Sconfitti Mager e Travaglia

Un solo italiano su quattro centra la qualificazione al Masters 1000 di Madrid, portando dunque a quattro un contingente azzurro in tabellone principale che già comprende Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Fabio Fognini. Si tratta di Marco Cecchinato, mentre Gianluca Mager e Stefano Travaglia, come già Lorenzo Musetti in precedenza, si sono dovuti arrendere.

Cecchinato supera per 4-6 6-0 6-3 lo spagnolo Roberto Carballes Baena; a decidere, nei fatti, il match è un parziale di 10 game a zero giunto dopo il primo set perso. Il siciliano sfrutta questo momento positivo al terzo match point. La sfortuna, però, è dietro l’angolo, perché “Ceck” pesca forse uno dei peggiori possibili da trovare, l’altro Roberto iberico, Bautista Agut.

Niente da fare invece per Mager, eliminato dal francese Pierre-Hugues Herbert per 7-6(4) 6-4. Solamente tre i game di servizio seriamente lottati: il 12° del primo set, con il sanremese costretto a salvare due palle break per andare a un tie-break poi perso, e poi i primi due del parziale successivo, con servizio tolto e chance per riprenderselo non sfruttata.

Anche Travaglia deve arrendersi, ma ha i suoi buoni rimpianti contro Pablo Andujar. Lo spagnolo, infatti, ce la fa in rimonta, dopo quasi tre ore, un primo set durissimo e un secondo in cui l’ascolano spreca un break di vantaggio praticamente subito. Finisce 6-7(3) 7-5 6-3.

