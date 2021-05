Masters 1000 Madrid 2021: Jannik Sinner a caccia degli ottavi contro Alexei Popyrin

Jannik Sinner sarà l’unico azzurro impegnato oggi al Masters1000 di Madrid. Il 19enne altoatesino andrà a caccia degli ottavi di finale contro l’australiano Alexei Popyrin. Una sfida che sulla carta vede il tennista italiano nettamente favorito, che potrebbe regalarsi una sfida da leggenda contro Rafael Nadal al prossimo turno.

Sinner ha vinto il match d’esordio contro Guido Pella sfruttando il ritiro di quest’ultimo quando il punteggio era fissato sul 6-2 4-4 in suo favore. Una partita dominata per lunghi tratti ma nella quale l’azzurro ha pagato a caro prezzo l’unico passaggio a vuoto a metà del secondo set.

In qualsiasi caso il delfino di Riccardo Piatti ha dimostrato di essere in buonissima condizione. L’australiano Popyrin non sta brillando in questa fase della stagione sulla terra rossa, ma il successo di ieri contro il tedesco Jan-Lennard Struff deve servire da monito all’azzurro. È chiaro che Sinner in questo momento è di un altro livello ma mai abbassare la guardia in manifestazioni di questa importanza.

Mai come in questo match il principale avversario di Sinner sarà sé stesso. È evidente che se l’italiano dovesse esprimersi al meglio non ci sarebbe partita, alternativamente il giovane oceanico potrebbe diventare un avversario ostico da superare.

Ci sono comunque tutte le prerogative per sognare una suggestiva sfida contro Nadal agli ottavi. Il maiorchino oggi dovrà vedersela contro il 17enne Carlos Alcaraz. Il percorso di crescita dell’altoatesino prosegue senza intoppi. Negli ultimi match ha cominciato ad inserire anche alcune variazioni al suo gioco che rendono le sue trame meno prevedibili. È probabilmente questo l’aspetto sul quale Sinner dovrà lavorare di più ma pare essere, anche sotto questo punto di vista, sulla buona strada.

