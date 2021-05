Maratona Milano oggi: orario, tv, programma, streaming

Oggi, 16 maggio, è la grande giornata della maratona di Milano 2021. Parterre di altissimo profilo sia al maschile che al femminile che promette spettacolo e colpi di scena lungo i 42 km che si snoderanno nel capoluogo meneghino. Per molti atleti sarà questa anche l’occasione per provare a staccare i minimi per le Olimpiadi di Tokyo fissato in 2h11:30 per gli uomini e 2h:29:30 per le donne.

Titus Ekiru, il keniano che ha vinto nel 2019 è il grande favorito anche di questa edizione. Guardando i personali da tenere assolutamente d’occhio i due etiopi Leul Gebresilase (2h04:02) e Asefa Mengstu (2h04:06), il keniano Reuben Kipyego (2h04:12), gli altri etiopei Seifut Tura (2h04:44), Mekuant Ayenew (2h04:46) e Deso Gelmisa (2h04:53).

Etiopia favorita anche tra le donne con Workenesh Edesa (2h20:24), Azmera Gebru (2h20:48) e Besu Sado (2h21:03). Nel novero delle possibili vincitrici deve essere inserita anche la keniana Bornes Kitur (2h21:26) vincitrice della maratona di Praga nel 2018.

i scatterà alle ore 06.30 al Castello Sforzesco, previsto un giro iniziale da 4,695 metri e poi si dovrà percorrere per cinque volte un circuito ad anello di 7,5 km. Arrivo sempre al Castello Sforzesco. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Milano 2021. L’evento sarà trasmesso in differita tv sui canali di Sky Sport Arena a partire dalle ore 10.00 e in streaming su SkyGo e NowTv.

MARATONA DI MILANO 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 16 MAGGIO:

06.30 Maratona di Milano (partenza)

Differita in tv Sky Sport Arena.

Diretta streaming SkyGo e NowTv

Foto: Pier Colombo