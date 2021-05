Maratona Milano 2021: orari, programma, tv, streaming, partecipanti

Domenica 16 maggio si correrà la Maratona di Milano 2021. Si preanuncia una 42 km davvero stellare nel capoluogo lombardo, gli organizzatori di RCS Sport hanno voluto fare le cose in grande per una delle grandi classiche del panorama italiano e l’obiettivo è quello di ritoccare le migliori prestazioni mai ottenute sul suolo nazionale. La startlist è ambiziosa, l’asticella è stata fissata a 2h04:46 per gli uomini e a 2h20:08 per le donne: il primo è il record “all comers” maschile fissato un paio di anni fa da Titus Ekiru proprio a Milano, mentre il secondo è il miglior tempo di sempre al femminile siglato poche settimane fa da Angela Tanui a Siena. Sarà anche un’occasione per cercare di strappare i minimi per le Olimpiadi di Tokyo (2h11:30 e 2h:29:30).

Il favorito della vigilia è proprio Titus Ekiru, il keniano che vinse nel 2019 e che è il campione in carica visto che lo scorso anno non si corse a causa della pandemia. Al via ben sette uomini con un personale inferiore a 2h05: oltre a Ekiru vanno menzionati i due etiopi Leul Gebresilase (2h04:02, trionfatore a Valencia nel 2018) e Asefa Mengstu (2h04:06), il keniano Reuben Kipyego (2h04:12, vincitore ad Abu Dhabi nel 2019), gli altri etiopei Seifut Tura (2h04:44, si impose Milano nel 2018), Mekuant Ayenew (2h04:46, vincitore a Siviglia 2020) e Deso Gelmisa (2h04:53). Al femminile confermate le etiopi Workenesh Edesa (2h20:24) e Azmera Gebru (2h20:48), alle quali si aggiungono l’altra etiope Besu Sado (2h21:03) e la keniana Bornes Kitur (2h21:26) vincitrice a Praga nel 2018.

Novità per quanto riguardo percorso e orario di partenza. Si scatterà alle ore 06.30 al Castello Sforzesco, previsto un giro iniziale da 4,695 metri e poi si dovrà percorrere per cinque volte un circuito ad anello di 7,5 km. Arrivo sempre al Castello Sforzesco. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Milano 2021. L’evento sarà trasmesso in differita tv sui canali di Sky Sport.

MARATONA DI MILANO 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 16 MAGGIO:

06.30 Maratona di Milano (partenza)

MARATONA DI MILANO 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Differita sui canali di Sky Sport (palinsesto da definire) dalle ore 10.00 di domenica 16 maggio.

Foto: Pier Colombo