Lotta, Preolimpico Sofia 2021 oggi: orario, tv, programma, streaming, italiani in gara 9 maggio

Sono già stati assegnati tutti i posti a disposizione alle Olimpiadi nella lotta ed è già stato completato il quadro dei Paesi qualificati: si concluderà oggi anche il torneo della lotta greco-romana, che vedrà andare in scena ripescaggi e finali (utili solo per il ranking) nella quarta ed ultima giornata di gare del torneo su base mondiale che terminerà a Sofia, in Bulgaria, oggi, domenica 9 maggio.

I pass olimpici sono stati già assegnati, come già avvenuto nelle prime due giornate per lo stile libero e la lotta femminile, a coloro che ieri sono giunti in finale nei rispettivi tabelloni: anche la greco-romana dunque ha regalato ai vincitori delle due semifinali i biglietti per i Giochi.

Saranno due oggi gli azzurri che torneranno in gara, dopo aver fallito ieri l’obiettivo del pass olimpico, ovvero Mirco Minguzzi, nei ripescaggi dei -87 kg, e Nikoloz Kakhelashvili, nella finale per il terzo posto dei -97 kg. La diretta streaming dell’intera giornata sarà fruibile gratuitamente sul sito della Federazione Internazionale, uww.org. Di seguito il programma odierno della manifestazione.

PROGRAMMA PREOLIMPICO DI SOFIA 9 MAGGIO

Domenica 09.05.2021

15.00 Ripescaggi greco-romana

In gara: Mirco Minguzzi (-87 kg)

17.00 Finali greco-romana e premiazioni a seguire

In gara: Nikoloz Kakhelashvili (-97 kg) ed eventualmente Mirco Minguzzi (-87 kg)

Diretta streaming integrale su uww.org

Foto: LM / Luigi Mariani