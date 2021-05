Lotta, Europei Under 23: Simone Piroddu vince la medaglia di bronzo nei 57 kg! Eliminati Diana e Finizio

La seconda giornata di gara dei Campionati Europei Under 23 di lotta va in archivio a Skopje con la prima medaglia dell’Italia, che si sblocca grazie allo splendido terzo posto di Simone Piroddu nella categoria -57 kg dello stile libero. Il giovanissimo sardo, appena diciottenne, si è aggiudicato la finale per il bronzo con il turco Hafiz Can Hasdemir al termine di un incontro estremamente nervoso.

Piroddu si è imposto ai punti per 4-1 salendo sul podio al suo primo Campionato d’Europa nella categoria Under 23, dopo essersi laureato campione continentale tra i cadetti nel 2019. Niente da fare invece nei 79 kg per Salvatore Diana, sconfitto per manifesta superiorità tecnica dall’ucraino Valentyn Babii nella finale per il bronzo dopo aver battuto in mattinata ai recuperi l’estone Erik Reinbok col punteggio di 5-2.

Eliminato all’esordio quest’oggi nei 74 kg Luca Finizio, che si è dovuto arrendere al bulgaro Nikolay Dimitrov per manifesta superiorità tecnica (sullo score di 11-0) non riuscendo poi ad accedere ai ripescaggi per il bronzo. Domani sarà di scena finalmente anche la lotta femminile con le eliminatorie delle prime cinque categorie di peso, in cui il Bel Paese verrà rappresentato da Enrica Rinaldi nei 76 kg.

Foto: Fijlkam