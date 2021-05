LIVE Villareal-Manchester United 1-0, Finale Europa League in DIRETTA: finisce il primo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.55 Partita molto intensa con tanti capovolgimenti di fronte, Manchester United molto attivo ma che viene punito da un piazzato di Parejo che trova Gerard Moreno per la rete che sblocca la partita.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Villarreal-Manchester United 1-0.

43′ Non dovrebbe esserci recupero.

41′ Yeremi Pino va all’uno contro uno ma viene fermato con doppia marcatura.

39′ Possesso palla prolungato del Manchester United.

37′ Shaw prova il cross dalla sinistra, Rulli blocca il pallone.

35′ Manchester United che accusa il colpo, Villarreal che si difende bene e prova a ripartire.

33′ Manchester United che viene colpito nel suo punto debole, i calci piazzati.

31′ Gooooooooooooooooooooooool, Gerard Morenoooooooooooooooooo, punizione di Parejo che trova l’attaccante spagnolo pronto all’appuntamento con la rete, Villarreal-Manchester United 1-0.

29′ Yeremi Pino prova il tiro da fuori, pallone che finisce oltre i pali.

27′ Tiro di Rashford che viene bloccato dal portiere.

25′ Greenwood per Cavani che incredibilmente non controlla davanti al portiere.

23′ Rabona di Bacca per Pau Torres che di testa non trova la porta.

21′ Yeremi Pino prova il tiro, pallone deviato che finisce fuori.

19′ Shaw prova il tiro con il sinistro, pallone fuori di un metro abbondante.

17′ Parejo per Trigueros che in scivolata non arriva al tiro perfettamente.

15′ Rientra Foyth in campo, fasciatura vistosa per lui.

13′ Pogba con l’esterno serve Greenwood che prova a mettere in mezzo, spazza la difesa spagnola.

11′ Si cominciano a scaldare gli uomini della panchina.

9′ Brutto scontro con Foyth che scivola e finisce con la testa sul ginocchio di Pogba.

7′ McTominay prova il tiro da fuori, il pallone finisce fuori di molto.

5′ Villarreal subito tutto in difesa, la squadra inglese spinge per trovare il vantaggio.

3′ Subito aggressivo il Manchester United in mezzo al campo.

1′ Inizia la partita!

20.54 Entrano in campo le due squadre, tra poco si parte!

20.51 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match!

20.48 Nella semifinale di andata contro la Roma, Edinson Cavani (34 anni e 74 giorni) è diventato il giocatore più anziano a segnare una doppietta e a fornire due assist in una partita di UEFA Champions League o UEFA Europa League.

20.45 Cavani potrebbe essere il terzo giocatore di 34 o più anni a segnare in una finale europea per un club inglese, dopo Gary McAllister (36) per il Liverpool nella finale di Coppa UEFA contro Alavés nel 2000/01 e Didier Drogba (34) per il Chelsea nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco nel 2011/12.

20.42 Edinson Cavani del Manchester United ha segnato cinque gol e fornito due assist in soli 247 minuti in Europa League questa stagione, partecipando attivamente a un gol ogni 35 minuti, la miglior media per un giocatore con almeno 200 minuti giocati nel torneo in corso.

20.39 In ciascuna delle ultime nove occasioni in cui una squadra spagnola ha affrontato un’avversaria inglese in una finale di una competizione europea (inclusa la Supercoppa), il club spagnolo ha vinto la partita. L’ultimo a perdere è stato l’Alavés contro il Liverpool nella Coppa UEFA 2000/01.

20.36 Il Manchester United potrebbe diventare la nona squadra in 22 stagioni a vincere la Coppa UEFA / Europa League dopo esser stata eliminata nella fase a gironi di Champions League in quella stagione da quando questo metodo è stato introdotto nel 1999/2000. L’ultima squadra a riuscirci è stato l’Atlético Madrid nel 2017/18, mentre l’unica squadra inglese a farlo è stato il Chelsea nel 2012/13.

20.33 Il Villarreal è imbattuto in competizioni europee in questa stagione, vincendo 12 volte e pareggiando due (inclusa una vittoria a tavolino per 3-0 contro l’FK Qarabag). Potrebbe diventare la settima squadra a vincere la Coppa UEFA o l’Europa League senza sconfitte nella competizione in quella stagione dopo il Tottenham nel 1971/72, il Borussia Mönchengladbach nel 1978/79, l’IFK Göteborg nel 1981/82 e nel 1986/87 , l’Ajax nel 1991/92 e il Chelsea nel 2018/19.

20.30 L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjær disputerà solo la sua seconda finale nella sua carriera da allenatore, dopo aver vinto la Coppa di Norvegia 2013 con il Molde. Solskjær potrebbe diventare il primo allenatore norvegese a vincere una maggiore competizione europea.

20.27 L’allenatore del Villarreal Unai Emery ha vinto l’Europa League in tre occasioni (2013/14, 2014/15 e 2015/16) e potrebbe diventare il primo allenatore a vincere quattro volte la Coppa UEFA o l’Europa League, superando Giovanni Trapattoni.

20.24 A 19 anni e 237 giorni il giorno della finale, Mason Greenwood del Manchester United potrebbe diventare il secondo teenager inglese a segnare in una finale europea dopo Brian Kidd, che ha segnato al suo 19esimo compleanno con il Manchester United nella finale di Coppa dei Campioni del 1968 contro il Benfica.

20.21 Carlos Bacca del Villarreal ha segnato una doppietta nella finale di Europa League 2014/15 con il Siviglia; potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in una finale europea per due squadre della stessa nazione da Hernán Crespo (Coppa UEFA 1998/99 con il Parma, Champions League 2004/05 con il Milan). Bacca sarebbe il primo giocatore a farlo per due squadre spagnole.

20.18 Ecco le formazioni ufficiali:

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremi Pino, Capoue, Dani Parejo, Trigueros; Bacca, Gerard Moreno. All. Emery

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; Pogba, McTominay; Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood; Cavani. All. Solskjaer

Emery dovrà fare a meno degli infortunati di lungo corso Foyth, Iborra e Chukwueze. Il suo modulo sarà il 4-4-2 che si comporrà quindi con Rulli portiere di coppa tra i pali, mentre Gaspar a destra e Pedraza a sinistra saranno i terzini, con gli intoccabili Raul Albiol e Pau Torres al centro della difesa. Mediana con Parejo e Capoue, con Manu Trigueros e il giovane Yeremy Pino sugli esterni. In avanti Gerard Moreno e Paco Alcácer, in panchina Bacca.

In porta potrebbe prevalere De Gea nel ballottaggio con Henderson per lo United, anche se quest’ultimo è stato sempre il portiere di coppa. Wan Bissaka a destra e Shaw a sinistra saranno i terzini, al centro difficile il recupero di Maguire: Bailly e Lindelof i candidati più di Tuanzebe per sostituirlo. Fred in mediana con McTominay, mentre Rashford, Bruno Fernandes e Pogba giocheranno a supporto di Cavani. Recupero di Martial ancora da valutare, nel caso andrà in panchina insieme a Greenwood.

