20.49 Rinderknech si regala quindi il secondo quarto della carriera nel quale affronterà Cameron Norrie che ha battuto Dominic Thiem prima di questo incontro.

20.47 Ha servito alla grande Rinderknech che ha messo il 74% di prime in campo con il 72% di resa, a differenza del 62% di prime in campo di Sinner con il 66% di punti vinti. Male anche sulle palle break convertite l’azzurro: appena 3 su 9 contro le 6 su 13 convertite dal transalpino.

20.45 La vittoria più importante della carriera per Rinderknech che giunge al primo successo contro un top 50, battendo addirittura un top 20.

FINISCE QUI! ARTHUR RINDERKNECH COMPIE L’IMPRESA BATTENDO JANNIK SINNER PER 6-7 6-2 7-5!

40-0 PRIMA ESTERNA DEVASTANTE.

30-0 Prima al centro perfetta per il francese.

15-0 Spinge benissimo Rinderknech con il rovescio in diagonale.

5-6 BREAK RINDERKNECH! Il francese risponde bene ed è aggressivo in questo game, Sinner non riesce a mettere la testa avanti. Il transalpino tornerà quindi a servire per chiudere l’incontro.

15-40 Riesce a chiudere sotto rete Sinner dopo un nastro che poteva essere maligno.

0-40 Il back di Rinderknech a chiamare avanti Sinner e poi il passante di rovescio. Tre palle break per il francese che può tornare a servire per il match.

0-30 Smorzata perfetta di Rinderknech che prende in contropiede l’azzurro.

0-15 Parte male Sinner con un altro diritto strappato.

5-5 CONTROBREAK SINNER! La reazione dell’azzurro che è riuscito a tornare sotto in un momento di difficoltà estrema.

15-40 CHE SCAMBIO! Sinner resiste e regge l’urto da fondocampo, spostando Rinderknech e inducendolo all’errore. Due palle break!

15-30 Ci prova Sinner con il dritto lungolinea, ma sbaglia. Poteva rimanere solido, con l’avversario sulla difensiva.

0-30 Sbaglia ancora col dritto Rinderknech che adesso accusa un po’ di tensione!

0-15 Si allarga in corridoio il dritto a uscire del francese che non parte nella maniera migliore.

4-5. Tiene con autorità il servizio l’azzurro e adesso Rinderknech va a servire per il match.

40-15 Lascia andare il dritto e trova un angolo illegale Rinderknech.

40-0 Prima vitale per Sinner.

30-0 Spinge con il dritto a uscire Sinner, costringendo il francese a stare lontano dal campo.

15-0 Parte con una buona chiusura a rete Sinner dopo il dritto.

3-5 RINDERKNECH! Il francese riemerge annullando una palla break e tiene il servizio, mettendo in una condizione difficile Sinner.

A-40 Sbaglia la risposta Sinner. Errore deleterio in questo momento.

40-40 IL KICK SULLA RIGA DI RINDERKNECH! Il francese annulla anche questa palla break.

30-40 IL PASSANTE DI SINNER DAI TELONI! Si è difeso bene in risposta e poi fa partire un dritto precissisimo da lontano.

30-30 Spinge con il lungolinea di dritto Sinner, facendo breccia sul rovescio incerto di Rinderknech.

30-15 Risponde bene Sinner, ma sbaglia il colpo successivo con il rovescio incrociato.

15-15 Prima esterna e chiusura con il dritto lungolinea per Rinderknech.

0-15 Resta solido in questo scambio Sinner e alla fine il primo a cedere è il francese.

3-4 BREAK RINDERKNECH! Il francese torna ancora una volta avanti nel terzo set, altro game pieno di errori giocato da un Sinner veramente falloso e inconcludente quest’oggi.

15-40 INCREDIBILE! Rovescio agevole affossato in rete da Sinner da posizione favorevole. Altre due palle break per il francese.

15-30 Primo doppio fallo nel terzo set per Sinner.

15-15 Dritto anomalo lungolinea terrificante giocato dal francese.

15-0 Preciso con il dritto lungolinea Sinner che non ha bisogno della volée per chiudere.

3-3 BREAK SINNER! PASSANTE SULLA RIGA DOPO LA VOLEE DI RINDERKNECH! CHE STRETTINO HA GIOCATO L’AZZURRO! L’altoatesino rientra nel terzo parziale.

40-A DRITTO PESANTISSIMO GIOCATO DA SINNER! Prova a scuotersi l’azzurro che si prende un’altra palla break.

40-40 Prima al centro, palla corta e volée in allungo: tutto il repertorio di Rinderknech.

40-A Non riesce la demi-volée a Rinderknech! Palla break Sinner.

40-40 PAZZESCO RINDERKNECH! Due dritti inside-out a dir poco devastanti da parte del francese.

30-40 Guadagna campo con il dritto dopo al servizio Rinderknech che poi chiude con lo schiaffo al volo.

15-40 A META’ RETE IL DRITTO DI RINDERKNECH! La tensione si fa sentire per il francese che concede due palle break.

15-30 Concede qualcosa con il dritto Rinderknech in questa fase!

15-15 Il nastro accorcia la palla giocata da Rinderknech, poi Sinner commette un brutto errore sotto rete.

0-15 Si ferma sul nastro il dritto di Rinderknech in spinta.

20.14 Si riparte con il fisio che non è intervenuto sugli occhi di Sinner. L’azzurro non era soddisfatto della soluzione proposta ed ha preferito andare avanti così.

20.13 Ha chiamato il fisioterapista Sinner che evidentemente ha qualche problema di visibilità.

2-3. Sinner riesce a rimanere a contatto nel terzo parziale grazie al servizio.

40-15 Ancora aiutato dal servizio il giocatore altoatesino.

30-15 Prima al centro per Sinner e la risposta di Rinderknech finisce sui teloni.

15-15 Mette la prima in campo e ottiene il punto Sinner.

0-15 Dritto completamente affossato in rete per un Sinner che lamenta di qualche problema con le lenti a contatto.

1-3. Un errore banale di dritto condanna Sinner anche in questo game. L’azzurro si ritrova con le spalle al muro nel terzo set.

40-30 Statico Sinner nell’andare incontro alla palla. Palla per il 3-1 in favore del transalpino.

30-30 Attacco molto profondo giocato dal francese dopo una buona prima.

15-30 Ritrova l’ausilio della prima Rinderknech, trovando un grande angolo.

0-30 SBAGLIA SOTTO RETE RINDERKNECH! Volée affossata sul recupero da lontanissimo di Sinner.

0-15 Parte con un doppio fallo il quarto game il francese.

1-2 BREAK RINDERKNECH! Il francese strappa il servizio all’azzurro che continua a sbagliare e concede il break anche nel terzo set. E occhio all’incognita buio, perché a Lione non ci sono le luci.

40-A Troppo remissivo e lontano dal campo Sinner, spinge Rinderknech che si prende la terza chance di break.

40-40 Lunga la risposta di Rinderknech! Si salva Sinner!

40-A Aveva rovesciato l’inerzia dello scambio Sinner, ma il dritto risolutivo si perde in corridoio. Altra palla break.

40-40 Scappa il dritto di Rinderknech! E’ andata bene a Sinner, perché il francese aveva preso alla grande le redini dello scambio.

40-A Rimane a mezz’aria il dritto di Sinner e prende l’iniziativa, chiudendo Rinderknech. Palla break per il francese.

40-40 Controsmorzata perfetta da parte di Rinderknech! Troppo leggibile la palla corta di Sinner.

40-30 PUNTO INCREDIBILE! Risponde sulla riga steccando Rinderknech e non basta la strenua difesa di Sinner a stoppare gli attacchi del francese.

40-15 Prova a mettere i piedi dentro al campo per spingere di dritto, ma sbaglia Rinderknech.

30-15 Appena lungo il dritto di Sinner subito dopo al servizio.

30-0 Smorzata ottima di Sinner dopo il diagonale pesante di rovescio.

15-0 Vince il braccio di ferro a suon di dritti Sinner.

1-1. Volée notevole per chiudere il turno di battuta da parte di Rinderknech che continua a non tremare.

40-15 Entra bene Sinner sulla risposta e costringe il francese alla fase difensiva.

40-0 Si entra dentro allo scambio e Sinner sbaglia con il dritto.

30-0 Quando serve la prima è complicato rispondere al servizio del francese.

15-0 Prima di servizio incisiva e dritto a chiudere per Rinderknech.

1-0. Tiene il servizio in apertura di terzo set Sinner, con un game che si poteva complicare.

40-30 Strappa completamente con il dritto Sinner, non trovando il campo.

40-15 Risposta violentissima di Rinderknech che ottiene il punto su una seconda morbida di Sinner.

40-0 Completamente sballato il dritto in corsa da parte di Rinderknech.

30-0 La prima di servizio permette a Sinner di ottenere il punto diretto.

15-0 Muove bene il suo avversario Sinner dopo una buona seconda.

INIZIO TERZO SET

19.46 Set pessimo quello giocato da Sinner: una pioggia di gratuiti e due volte breakkato. L’azzurro ha messo in campo il 67% di prime con il 61% di resa, ma ha ottenuto solo il 44% dalla seconda di servizio.

6-2 SECONDO SET RINDERKNECH! Il francese reagisce dopo il primo set perso al fotofinish e trascina il match al terzo.

40-15 Si spegne larga di poco la risposta di Sinner. Due set point in favore di Rinderknech.

30-15 Ancora estremamente accorto al servizio il francese.

15-15 Ennesimo ace per Rinderknech.

0-15 DRITTO IN CORSA DI SINNER! L’azzurro scivola, ma riesce a trovare un’ottima soluzione incrociata per poi chiudere sotto rete.

2-5. Tiene il servizio agevolmente Sinner che almeno si garantisce la possibilità di servire per primo in un eventuale terzo set.

40-0 Scappa completamente il dritto del francese.

30-0 Stecca la risposta Rinderknech.

15-0 Prima di servizio preziosa per Sinner.

1-5. Sinner semplicemente disastroso in questa fase. Non sta riuscendo pressoché niente all’altoatesino.

40-30 Primo doppio fallo del match da parte del francese.

40-15 IL DRITTO DI RINDERKNECH! Accelerazione devastante in cross dopo che Sinner non aveva inciso a dovere.

30-15 Trova una buona risposta sulla riga Sinner, ma poi affossa completamente il dritto.

15-15 Sfrutta la seconda di Rinderknech con un’ottima risposta di rovescio Sinner.

15-0 Ottima reattività di Rinderknech in uscita dal servizio per giocare il dritto lungolinea.

1-4 BREAK RINDERKNECH! Il francese incide ancora in risposta e Sinner affossa malamente il rovescio. Il secondo set ha preso davvero una pessima piega.

40-A Risposta arrembante di Rinderknech e Sinner è ancora macchinoso nel cercare il rovescio.

40-40 Prima ad uscire ed attacco lungolinea preciso da parte di Sinner.

30-40 Non chiude con il dritto Sinner dopo un’ottima prima e Rinderknech trova un lob chirurgico. Palla del doppio break.

30-30 Molto macchinoso nello spostamento Sinner verso la palla.

30-15 Prova ad incidere con il rovescio in cross Rinderknech, ma sbaglia in lunghezza.

15-15 Scappa in larghezza di un soffio il rovescio di Sinner in contenimento.

15-0 Prima ad uscire per Sinner che ottiene un punto diretto.

1-3. Rinderknech allunga nel secondo set giocando un turno di battuta perfetto.

40-15 PAZZESCO RINDERKNECH! Dritto dopo dritto ha sfondato la difesa di Sinner.

30-15 Ace esterno del francese.

15-15 Risponde bene con il rovescio Sinner e il francese è macchinoso nello spostamento.

15-0 Prima possente del francese al centro.

1-2 BREAK RINDERKNECH. Troppi errori da parte di Sinner che non riesce a prendere in mano il gioco e quando lo fa incappa nei gratuiti. Il francese è avanti di un break anche nel secondo parziale.

40-A Non riesce ad incidere Sinner dopo al servizio, facendo giocare troppo di dritto Rinderknech. Il francese si prende un’altra palla break.

40-40 IL DRITTONE DI SINNER! In corsa trova un grande angolo l’azzurro.

40-A Lascia andare il braccio sul dritto Rinderknech, può incidere lungolinea il francese. Palla break per il transalpino.

40-40 Altro errore piuttosto vistoso con il dritto da parte del tennista di Sesto Pusteria.

40-30 Strappa con il rovescio Sinner in uscita dal servizio.

40-15 Kick esterno e palla corta dall’altra parte in sicurezza.

30-15 Trova la riga Sinner, cattivo rimbalzo e Rinderknech non trova l’impatto con la palla.

15-15 Stavolta mette la prima Sinner e il francese perde campo.

0-15 Secondo doppio fallo commesso da Sinner.

1-1. Se la cava bene il francese che tiene il servizio da 15-30 e aggancia Sinner.

40-30 Volée quasi in tuffo da parte di Rinderknech! Aveva giocato un passante violentissimo Sinner.

30-30 La prima di servizio fa riemergere Rinderknech.

15-30 Smorzata leggibile giocata da Rinderknech con Sinner che arriva e chiude nei pressi della rete.

15-15 Spolvera la riga Rinderknech sulla prima di servizio al centro.

0-15 Risposta incisiva in anticipo con il rovescio da parte di Sinner.

1-0. Parte con il piede giusto l’altoatesino nel secondo parziale. Vedremo quale sarà il rendimento di Rinderknech dopo aver giocato un super primo set.

40-15 Scappa abbondantemente la risposta di Rinderknech. Due palle per l’1-0 Sinner.

30-15 Affossa la risposta sotto al nastro il francese.

15-15 Trova un grande angolo con il dritto stretto Rinderknech e poi chiude in lungolinea.

15-0 Comincia bene il secondo set Sinner con la prima a uscire.

INIZIO SECONDO SET

19.11 L’altoatesino soffre tantissimo, annulla due set point e chiude un primo set veramente durissimo. Rinderknech ha servito alla grande: 34 prime su 42 (81%) con il 71% di punti vinti. Sinner ha trovato il 60% di prime in campo con il 77% di resa che ha fatto la differenza.

CHIUDE SINNER! L’AZZURRO SFONDA CON IL DRITTO! IL PRIMO SET E’ DELL’ALTOATESINO!

8-7 Sinner: GRANDE PRIMA PER RIMEDIARE! Si è salvato l’azzurro.

7-7 NOOO! ERRORACCIO DI SINNER! Dritto sui teloni sul set point!

7-6 SINNER! Primo minibreak per l’azzurro che sfonda di prepotenza con il dritto! Set point per l’altoatesino!

6-6. Un’altra prima per Rinderknech sul dritto di Sinner! Il francese è una macchina da guerra al servizio.

6-5 Sinner! SULLA RIGA IL DRITTO DI SINNER! Che rischio ha corso l’altoatesino che si prende quindi il set point.

5-5. Rovescio terrificante in uscita dal servizio per Sinner!

5-4 Rinderknech. Prima esterna con Sinner che non riesce ad appoggiarsi e a mettere in campo la risposta.

4-4. L’ace di Rinderknech! Sette ace per il francese che rimane attaccato.

4-3 Sinner! Super lungolinea di dritto da parte dell’altoatesino che poi chiude in agilità sottorete.

3-3. Spinge Sinner cercando il rovescio di Rinderknech ed ottiene i risultati sperati, con il francese che sbaglia.

3-2 Rinderknech. Non chiude con il dritto Sinner dopo che aveva risposto nel migliore dei modi.

2-2. Prima al centro e poi dritto risolutivo con Sinner che si era mosso dall’altra parte.

2-1 Sinner: Esce di un soffio il dritto di Rinderknech in spinta.

1-1: Sbaglia con il dritto il francese mentre stava provando a costruire.

1-0 Rinderknech: un’ottima prima per cominciare al meglio questo tiebreak.

6-6 TIEBREAK. Game tranquillo per l’azzurro per arrivare al tiebreak in questo primo set.

40-15 Grande kick servito da Sinner ad uscire. Due palle per andare al tiebreak.

30-15 Sposta bene il suo avversario con il rovescio Sinner.

15-15 Risposta da lontanissimo che è vincente per Rinderknech!

15-0 Un’altra buona prima per Sinner che vuole soffrire meno in questo turno di battuta.

5-6. Serve tutte prime in questo gioco Rinderknech che si porta ancora una volta al comando delle operazioni nel primo parziale.

40-30 Sesto ace per il francese!

30-30 Valuta malissimo la risposta di Sinner il francese, con la palla che ricade abbondantemente prima della riga.

30-15 Serve al corpo Rinderknech ed ottiene il punto.

15-15 Risponde bene Sinner con un ottimo riflesso sulla prima del suo avversario.

15-0 Continua a servire alla grande il francese.

5-5. Con qualche brivido Sinner aggancia il suo avversario dopo aver annullato due set point ed essendosi salvato con il servizio.

A-40 La prima esterna dà la palla del 5-5 all’azzurro.

40-40 Gioca il punto in difesa Sinner da lontano e alla fine arriva il regalo di Rinderknech.

40-A DOPPIO FALLO SINNER! Nel momento più sbagliato arriva il primo doppio errore dell’incontro per l’azzurro. Altro set point.

40-40 LA SMORZATA DI SINNER! Prima eccellente e poi tocco coraggioso per annullare nella maniera migliore il set point.

30-40 Si difende strenuamente Sinner, ma, nel momento di attaccare, sbaglia ancora di dritto. Set point Rinderknech.

30-30 Risposta devastante di Rinderknech su una seconda troppo morbida giocata da Sinner.

30-15 Il servizio corre in soccorso di Sinner con il quarto ace.

15-15 Ancora una volta non è preciso con il dritto Sinner che non riesce a registrare questo fondamentale quest’oggi.

15-0 Prima terrificante e dritto a colpo sicuro con campo spalancato.

4-5. Reagisce Rinderknech che, dopo il passaggio a vuoto, costringe Sinner a servire per rimanere nel primo parziale.

40-0 Ancora la prima in campo e Sinner non riesce a rispondere.

30-0 Un’altra prima che impedisce allo scambio di cominciare.

15-0 Arriva il quinto ace per Rinderknech che continua a servire su ottime percentuali.

4-4. Chiude il game con la smorzata Sinner. L’azzurro mette tre game di fila in cascina e colma lo svantaggio.

40-30 Si ritrova a giocare il dritto in corsa Sinner e finisce ancora una volta per incombere in un gratuito.

40-15 Seconda in kick a uscire che non permette a Rinderknech di appoggiarsi sulla palla.

30-15 Prima solida da parte dell’azzurro.

15-15 Spinge con il dritto Sinner, ma esagera in profondità nella ricerca del lungolinea.

15-0 Ace al centro per Jannik Sinner.

3-4 BREAK SINNER! Reagisce subito l’altoatesino che gioca un game solido, sfruttando qualche seconda di troppo messa in campo da Rinderknech.

30-40 Non riesce ad anticipare con il rovescio Sinner in risposta e il suo tentativo finisce lungo.

15-40 La prima tiene a galla Rinderknech sulla prima delle tre palle break.

0-40 SPINGE SINNER! Sin dalla risposta è propositivo e si prende tre palle del controbreak.

0-30 GRAN PUNTO DI SINNER! Difesa in controbalzo sull”accelerazione del francese e dritto a chiudere lungolinea.

0-15 Stavolta il dritto permette a Sinner di manovrare, comandare lo scambio e spostare il suo avversario.

2-4. Tiene il servizio Sinner, non concedendo nulla al suo avversario in questa occasione.

40-15 Spinge a tutta Rinderknech dopo la risposta, ma alla fine sbaglia.

30-15 Continua a commettere tanti errori con il diritto Sinner. Questo colpo lo abbandona spesso nei momenti più difficili.

30-0 Prima esterna provvidenziale per Sinner.

15-0 Spinge Rinderknech e finisce per sbagliare con il dritto. Deve comandare maggiormente gli scambi Sinner per spostare il suo avversario.

1-4. Quattro ace nei primi tre turni di battuta per Rinderknech che si dimostra un giocatore che concede poco al servizio. Non sarà facilie breakkarlo durante il match.

40-15 Terzo ace per il francese che può salire sul 4-1.

30-15 Smorzata deliziosa dopo una seconda rischiatutto sulla riga.

15-15 Mette la prima il francese e Sinner non riesce a rispondere.

0-15 Dopo una buona prima, dilapida il dritto Rinderknech.

1-3 BREAK RINDERKNECH. Il francese strappa il servizio all’azzurro che paga tre errori di fila con il dritto. Partenza in salita per Sinner.

15-40 Si presenta scomposto sul dritto Sinner mentre provava a spingere e concede due palle break.

15-30 Stecca Sinner con il dritto in fase di costruzione. Due brutti errori per l’azzurro.

15-15 Sbaglia malamente la volée Sinner quando si era messo nelle condizioni di poter chiudere.

15-0 Un altro ace per Sinner: botta ad uscire.

1-2. Serve piuttosto bene il francese in questo game e soffre decisamente meno rispetto al primo turno di servizio.

40-15 Non va a buon fine il tentativo di serve and volley da parte del francese.

40-0 Spinge bene dopo al servizio Rinderknech, non contiene in difesa Sinner.

30-0 Prima di servizio al centro e poi dropshot delizioso con Sinner lontano dal campo.

15-0 Entra la prima a Rinderknech che poi chiude con il contropiede di dritto.

1-1. Solo una prima messa in campo da Sinner, ma servizio tenuto comunque con autorità.

40-0 Dritto carico e profondo giocato da Sinner che si procura tre palle per l’aggancio immediato.

30-0 Primo ace anche per Sinner.

15-0 Serve un’ottima seconda al corpo Sinner, molto carica di rotazione.

0-1. Due ace nel primo game di battuta per Rinderknech che comincia il match con il piede giusto.

A-40 Al termine di un braccio di ferro sulla diagonale sinistra arriva l’errore di Sinner con il dritto anomalo.

40-40 Completamente fuori giri con il dritto Rinderknech: peso all’indietro e palla che decolla.

40-30 Ottima prima al centro e poi dritto lungolinea in sicurezza.

30-30 Serve and volley ambizioso da parte del francese che viene investito dalla potenza della risposta di Sinner che poi chiude il passante.

30-15 Trova profondità Sinner con il rovescio e il dritto in contenimento di Rinderknech si ferma sul nastro.

30-0 Non è preciso Sinner con il dritto in spinta che finisce in corridoio.

15-0 Comincia la partita con un ace al centro il francese.

SI PARTE! AL SERVIZIO RINDERKNECH!

INIZIO PRIMO SET

18.08 Un passaggio del turno di Sinner regalerebbe all’Italia il secondo esponente ai quarti di finale di questo torneo dopo Lorenzo Musetti.

18.06 Rinderknech è stato ripescato come lucky loser: il giocatore parigino aveva perso al turno decisivo del tabellone cadetto contro Joao Sousa.

18.04 Rinderknech ha giocato a Belgrado e a Marsiglia in questa stagione a livello di circuito maggiore: quarto di finale nella città francese e ottavi di finale della capitale serba.

18.02 Sono appena entrati in campo Jannik Sinner e Arthur Rinderknech per questo incontro di ottavi di finale.

18.00 L’azzurro va a caccia del quinto quarto di finale in stagione dopo Melbourne, Marsiglia, Dubai e Miami.

17.58 Sinner aveva già giocato a Lione nel 2019: in quella occasione l’azzurro venne sconfitto al primo turno dal padrone di casa Tristan Lamasine.

17.55 Primo confronto ufficiale fra i due: il transalpino ha disputato appena sei partite e non ha grande esperienza nel circuito maggiore, nonostante i suoi 26 anni.

17.53 Rinderknech al debutto si è complicato la vita, ma ha avuto la meglio sul qualificato svedese Mikael Ymer. Il francese va a caccia quest’oggi della sua quinta vittoria in carriera a livello Atp.

17.51 Dopo il successo all’esordio in rimonta contro Aslan Karatsev, l’azzurro vuole piazzare una vittoria convincente per sfruttare un tabellone che è diventato favorevole dopo l’eliminazione prematura della testa di serie numero uno Dominic Thiem.

17.48 Si è appena concluso il match fra Cameron Norrie e Dominic Thiem: il britannico ha battuto un austriaco irriconoscibile per 6-3 6-2 ed ha conquistato i quarti di finale proprio contro uno fra Sinner e Rinderknech

17.20 Ben ritrovati amici di OA Sport. Cameron Norrie ha vinto sorprendentemente il primo set contro Dominic Thiem per 6-3. Ricordiamo che da questa sfida uscirà il nome dell’avversario di Sinner, in caso di vittoria dell’altoatesino.

16.28 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero due del torneo, ha appena liquidato l’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-1 6-4. A breve comincerà il confronto fra Dominic Thiem e Cameron Norrie, poi sarà la volta di Jannik Sinner.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Lione fra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech.

Si tratta del quinto ed ultimo match in programma sul Centrale di Lione per l’azzurro e il francese, al primo incrocio ufficiale, vista la scarsa esperienza del classe 1995 parigino nel circuito maggiore.

Rinderknech, numero 125 del mondo, ha all’attivo appena quattro vittorie in carriera a livello ATP, una delle quali proprio al primo turno di questo torneo contro lo svedese Mikael Ymer. Il transalpino è stato ripescato come lucky loser e va a caccia di quella che sarebbe la prima vittoria in carriera contro un giocatore nelle prime venti posizioni mondiali.

Sinner ha passato in maniera rocambolesca il primo turno contro Aslan Karatsev. L’altoatesino, dopo aver perso il primo set 6-0, ha reagito ed è riuscito a ribaltare una partita estremamente complicata che era cominciata nel peggiore dei modi. Il tennista di Sesto Pusteria dovrà continuare ad avere un rendimento adeguato al servizio, proprio come quello mostrato negli ultimi due set del match di ieri per avere la meglio sul giocatore di casa.

Il vincente di questa sfida se la vedrà ai quarti di finale contro colui che uscirà trionfatore nel confronto fra la testa di serie numero uno Dominic Thiem e l’ostico britannico Cameron Norrie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’ATP 250 di Lione fra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech. La partita è programmata come quinta ed ultima sul Centrale a partire dalle ore 10.30. Noi vi aggiorneremo per comunicarvi l’orario di inizio di questa sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

