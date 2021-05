CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.53 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

14.52 Diamo un’occhiata alle statistiche del match. La testa di serie #18 ha ottenuto 5 ace e 4 doppi falli, salvando 8 palle break su 12 grazie al 68% di punti ottenuti con la prima e il 59% con la seconda. Sono 163 i punti totali contro i 142 del francese, troppo incostante al servizio che ha perso ben 8 volte salvando appena due chance di break. 13 ace e ben dodici doppi falli hanno penalizzato il padrone di casa che ha ottenuto il 67% di punti con la prima e il 49% con la seconda.

14.49 Jannik Sinner vince dopo poco più di tre ore e mezza il proprio match d’esordio contro Pierre-Hugues Herbert per 6-1 4-6 (4)6-7 7-5 6-4 e guadagna il secondo turno contro Gianluca Mager, che ha battuto il tedesco lucky loser Peter Gojowczyk per 6-2 3-6 6-4 7-5. Il classe 2001 vince un match infinito contro il beniamino di casa, complicandosi la vita a più riprese ma sopravvivendo al gioco a volo del francese. Quest’ultimo infatti è cresciuto molto dopo il pessimo inizio, probabilmente spinto dal pubblico, e sfiora la vittoria facendosi annullare un match point. Al terzo tentativo invece, l’italiano non ha sbagliato terminando la sfida in crescendo.

FINE QUINTO SET

6-4 GAME SET AND MATCH JANNIK SINNER! L’AZZURRO VOLA AL 2° TURNO

40-15 Doppio fallo dell’azzurro.

40-0 TRE MATCH POINT SINNER! Servizio e diritto micidiale dell’italiano.

30-0 Servizio e diritto incrociato dell’azzurro che chiude lungolinea.

15-0 Servizio e rovescio incrociato di Sinner.

5-4 Si salva il francese ma ora Sinner può chiudere il match a servizio.

AD-40 Demi-volée vincente di Herbert.

40-40 Ace pazzesco esterno del francese.

40-AD MATCH POINT SINNER!!!! Scappa via il diritto diagonale di Herbert.

40-40 Risposta profonda di Sinner! Il francese si complica la vita.

40-30 11° doppio fallo di Hebert.

40-15 Scappa via la risposta di Sinner.

30-15 Ottimo diritto in uscita dal servizio per Herbert.

15-15 Servizio e diritto lungo del francese.

15-0 Dodicesimo ace di Herbert.

5-3 Game a zero di Sinner! Herbert deve prolungare il match.

40-0 Ottima prima del classe 2001.

30-0 Lunga la risposta del francese.

15-0 Gran angolo diagonale di Sinner con il diritto.

4-3 Game a zero per Herbert al servizio.

40-0 Difesa di diritto lunga di Sinner.

30-0 Risposta lunga dell’azzurro.

15-0 Servizio e diritto di Herbert.

4-2 Si ferma sul nastro il rovescio in risposta di Herbert.

40-15 Ottima prima dell’italiano.

30-15 Servizio e diritto diagonale di Sinner.

15-15 Scappa via il rovescio di Herbert.

0-15 Doppio fallo dell’italiano.

3-2 Game a zero di Herbert che resta in scia.

40-0 Gran lob di diritto di Herbert sulla discesa a rete di Sinner.

30-0 Scappa via la risposta dell’italiano.

15-0 Ace di Herbert.

3-1 Sinner recupera la palla corta e chiude con il diritto diagonale.

40-15 Lunga la risposta di Herbert.

30-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-15 Buona prima di Sinner.

0-15 Ottima risposta di diritto di Herbert.

2-1 Herbert prova a restare in scia dopo il break in avvio.

40-30 Ancora servizio e diritto del francese.

30-30 Servizio e diritto a sventaglio vincente per Herbert.

15-30 Servizio e diritto di Herbert ma colpo in corridoio del francese.

15-15 In corridoio il rovescio lungolinea di Sinner.

0-15 Decimo doppio fallo per il francese.

2-0 Break confermato! Troppi errori in risposta di Herbert.

40-30 Servizio e diritto vincente dell’azzurro.

30-30 Gran prima di Sinner.

15-30 Brutto errore di Sinner con i diritto a sventaglio.

15-15 Gran rovescio diagonale dell’italiano: in corridoio il diritto in recupero di Herbert.

0-15 Gran risposta profonda di Herbert: lungo il recupero di Sinner.

1-0 BREAK SINNER! ALTRO ERRORE DI HERBERT SOTTORETE

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Errore con il rovescio di Herbert.

15-30 Servizio e diritto di Herbert: colpo in corridoio del francese.

15-15 Seconda esterna di Herbert vincente.

0-15 Buona risposta di Sinner.

INIZIO QUINTO SET

14.08 Jannik Sinner porta la sfida al quinto set! L’azzurro sfrutta il break dell’undicesimo gioco e dopo aver annullato un match point e sei palle break nel quarto parziale, resiste! Gianluca Mager aspetta il vincente di questa sfida al secondo turno.

FINE QUARTO SET

7-5 SI VOLA AL QUINTO SET!!!! JANNIK SINNER CONQUISTA IL QUARTO PARZIALE

40-15 DUE SET POINT SINNER!!!!

30-15 Sinner trova continuità da fondocampo: scappa via il diritto del francese.

15-15 Scappa via il diritto del francese dal centro del campo.

0-15 Gran diritto diagonale in avanzamento di Herbert che chiude con la volée di rovescio.

6-5 SORPASSO DI SINNER!!!! BREAK DELL’AZZURRO

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER!!!! ALTRO DOPPIO ERRORE AL SERVIZIO

15-30 DOPPIO FALLO HERBERT!!!

15-15 Servizio e diritto di Herbert.

0-15 PASSANTE DI ROVESCIO DIAGONALE DI SINNER!!

5-5 SINNER RESISTE!!!! CHE RECUPERO CON IL ROVESCIO DOPO IL NASTRO DI HERBERT

AD-40 Servizio potente di Sinner.

40-40 In corridoio il rovescio diagonale di Herbert.

30-40 MATCH POINT HUBERT! Il francese approfitta dell’errore di Sinner.

30-30 Gran smorzata di Hubert dopo l’accelerazione di rovescio.

30-15 Servizio e diritto diagonale di Sinner che chiude con un’altra accelerazione di diritto.

15-15 Lungo il rovescio in risposta di Herbert.

0-15 Scappa via il diritto dal centro del campo di Sinner.

4-5 Herbert resta avanti: Sinner deve prolungare il match.

40-15 Servizio e diritto diagonale del francese che chiude nei pressi della rete.

30-15 Ottima prima di Herbert.

15-15 Lunga la risposta di Sinner.

0-15 Scappa via la volée di diritto del francese.

4-4 BRAVISSIMO SINNER!!!! L’azzurro salva le chance di break e resta nel match.

AD-40 Gran prima diagonale di Sinner.

40-40 Risposta in corridoio di Herbert con il diritto.

40-AD ALTRO ERRORE DI SINNER! Risposta profonda di Herbert con il diritto.

40-40 Errore di Herbert in risposta.

40-AD ALTRA PALLA BREAK HERBERT! Scappa via il diritto di Sinner sul rovescio in back di Herbert.

40-40 Game durissimo: gran risposta di rovescio lungolinea di Herbert.

AD-40 BRAVISSIMO SINNER! Serie di bordate sottorete dell’azzurro che resiste alla difesa di Herbert.

40-40 Gran prima dell’azzurro!!!!

30-40 LOB DI ROVESCIO DI SINNER! Che recupero dell’azzurro sul diritto lungolinea di Herbert.

15-40 Scambio durissimo vinto da Sinner inducendo l’avversario all’errore con il diritto.

0-40 TRE PALLE BREAK HERBERT! Diritto lungo di Sinner sulla risposta aggressiva di Herbert.

0-30 ROVESCIO VINCENTE DI HERBERT! Il francese scherza Sinner e lo passa sottorete.

0-15 Rovescio comodo in rete per l’italiano.

3-4 In rete il rovescio diagonale di Sinner: fasi cruciali del match.

40-30 Diritto vincente lungolinea di Sinner dopo essersi aperto il campo con la risposta e il rovescio.

40-15 Buona prima di Herbert.

30-15 Serve&volley di Herbert che para il passante di rovescio dell’azzurro.

15-15 Buona prima di Herbert.

0-15 PASSANTE DI ROVESCIO DIAGONALE DI SINNER!

3-3 Game a zero di Sinner che pareggia i conti.

40-0 Gran prima dell’azzurro.

30-0 Ottima prima di Sinner.

15-0 Risposta lunga di Herbert.

2-3 Altra rimonta nel game del beniamino di casa che piazza un altro ace.

AD-40 Prima esterna di Herbert.

40-40 Gran risposta profonda di Sinner.

40-30 Altro serve&volley di Herbert che chiude con la volée di rovescio a campo aperto.

30-30 Gran smash di Herbert dopo essersi aperto il campo al servizio.

15-30 CHE DIRITTO DIAGONALE DI HERBERT!

0-30 Serve&volley di Herbert: volée di rovescio in rete.

0-15 Doppio fallo di Herbert.

2-2 Servizio e diritto di Sinner e game a zero.

40-0 Servizio e rovescio diagonale vincente di Sinner.

30-0 Quinto ace dell’azzurro.

15-0 Gran prima di Sinner.

1-2 Si salva Herbert dal rientro nel game di Sinner e conduce il set.

AD-40 Settimo ace di Herbert.

40-40 PASSANTE DI SINNER CON IL ROVESCIO!

40-30 Lung di poco la volée del francese.

40-15 Ottima prima di Herbert.

30-15 Serve&volley vincente con la demi-volée di rovescio di Herbert.

15-15 Scappa via la risposta di Sinner.

0-15 Doppio fallo di Herbert.

1-1 Smorzata in rete di Herbert: equilibrio nel quarto set.

40-30 Risposta lunga di Herbert.

30-30 Gran smorzata di Sinner dal centro del campo.

15-30 Herbert continua a scambiare da fondocampo: diritto sbagliato da Sinner.

15-15 Rovescio lungo in risposta del francese.

0-15 ROVESCIO PAZZESCO DI HERBERT! Pubblico in visibilio.

0-1 Herbert gestisce il vantaggio dell’avversario e conduce il quarto set.

40-30 Gran prima del francese.

30-30 Serve&volley del francese che approfitta della lontananza di Sinner.

15-30 Gran punto giocato da Herbert che piazza la smorzata e poi chiude a volo.

0-30 Quinto doppio fallo di Herbert.

0-15 Servizio e diritto di Herbert lungo.

INIZIO QUARTO SET

13.11 Terzo set durissimo perso da Jannik Sinner che ha giocato un parziale a più facce. Dopo il sorpasso e la fuga di Herbert sul 5-2, l’azzurro ha ripreso a macinare gioco con continuità ma al tie-break è tornato a sbagliare soccombendo ai colpi sottorete del francese.

FINE TERZO SET

4-7 TERZO SET HERBERT! SORPASSO DEL FRANCESE

6-4 DUE SET POINT HERBERT! Ottimo servizio del francese.

4-5 Impaziente l’azzurro da qualsiasi parte del campo: Herbert può approfittarne al servizio.

4-4 Brutto errore di diritto dell’azzurro in uscita dal servizio.

3-4 MINIBREAK SINNER! Strappo importante e da consolidare per l’italiano.

3-3 Ottima prima del francese.

3-2 Scappa via la risposta di Herbert.

2-2 Gran risposta profonda di Herbert con il diritto.

1-2 Sul nastro la volée del francese.

1-1 PASSANTE DI SINNER CON IL DIRITTO!

0-1 Scappa via il diritto a sventaglio di Sinner.

6-6 Il tie-break deciderà il terzo set: potrebbe essere uno spartiacque del match.

40-15 Serve&volley vincente con la volée di rovescio.

30-15 CHE DIFESA DI SINNER! L’azzurro recupera con il rovescio piazzando il lob, Herbert piazza lo smash a rimbalzo ma poi sbaglia la palla corta.

30-0 Sesto ace del francese.

15-0 Gran rovescio diagonale di Herbert dopo lo scambio dominato.

6-5 SORPASSO SINNER CHE TORNA FINALMENTE IN PARTITA!

40-15 Sinner domina lo cambio da fondocampo e vince con il rovescio diagonale.

30-15 Gran prim di Sinner.

15-15 Risposta in rete di Herbert.

0-15 Brutto errore dal centro del campo per l’italiano.

5-5 CHE RIMONTA DELL’AZZURRO! ALTRO BREAK E PARITA’ NEL SET!

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER! Errore con la volée di diritto del francese.

0-30 PASSANTE DI SINNER! Gran vincente con il rovescio sulla discesa a rete di Herbert.

0-15 Gran risposta di diritto di Sinner che si carica.

4-5 ROVESCIO VINCENTE DI SINNER! L’azzurro prova a rientrare.

40-15 Altra ottima prima dell’azzurro.

30-15 Prima al corpo di Sinner.

15-15 Gran prima esterna dell’italiano.

0-15 Passante di diritto vincente di Herbert dopo la smorzata recuperata da Sinner.

3-5 BREAK SINNER! L’azzurro passa Herbert e recupera un turno di servizio perso.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Chance per l’azzurro.

30-30 Brutto errore di Sinner che continua a provare a giocare a tutto braccio.

15-30 PASSANTE DI SINNER CON IL ROVESCIO! Deve scuotersi l’azzurro.

15-15 Serve&volley efficace di Herbert.

0-15 Quarto doppio fallo del francese.

2-5 ALTRO BREAK HERBERT! In confusione Sinner che non spinge più: vincente lungolinea di rovescio del francese.

40-AD PALLA BREAK HERBERT! Sinner è lento in uscita dal servizio.

40-40 Sinner continua a soffrire il back di Herbert che varia da fondocampo.

40-30 Servizio e rovescio di Sinner.

30-30 Sinner perde il controllo con il back di rovescio.

30-15 Risposta steccata da Herbert.

15-15 ROVESCIO PAZZESCO DI HERBERT IN RISPOSTA!

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

2-4 Break confermato su un altro errore in risposta dell’altoatesino.

40-15 Brutto diritto in uscita dal servizio per il francese.

40-0 Gran stop volley di Herbert: Sinner in confusione in recupero.

30-0 Risposta lunga dell’azzurro.

15-0 Serve&volley di Herbert che chiude a rete dopo una gran prima esterna.

2-3 BREAK HERBERT! Sorpasso del francese ma brutto calo di Sinner.

30-40 PALLA BREAK HERBERT! Risposta profonda del francese che chiude con il diritto lungolinea.

30-30 Non trova continuità l’azzurro da fondocampo: altro diritto lungo.

30-15 Indeciso con il diritto lungolinea il francese dal centro del campo.

15-15 Brutta risposta di diritto di Herbert.

0-15 Gran rovescio di Herbert in risposta.

2-2 Gran servizio di Herbert e parità nel set.

40-30 BRAVISSIMO SINNER! Demi-volée insidiosa di Herbert ma recupero impressionante sottorete dell’azzurro.

40-15 Sul nastro la risposta dell’italiano.

30-15 Stecca Herbert dal centro del campo.

30-0 Buona prima di Herbert.

15-0 Troppi errori di Sinner da fondocampo: diritto largo dell’italiano.

2-1 Brutta palla corta dell’italiano recuperata da Herbert ma il diritto è lungo.

40-15 Comoda volée di rovescio di Herbert.

40-0 Gran prima di Sinner.

30-0 Rovescio in rete del padrone di casa.

15-0 Risposta lunga in spinta di Herbert.

1-1 Servizio a zero per il francese.

40-0 Serve&volley vincente di Herbert che attacca con la volée di diritto.

30-0 Quarto ace di Herbert.

15-0 Ottima prima del francese.

1-0 Gran prima dell’italiano.

40-30 Scappa via il diritto di Sinner in uscita dal servizio.

40-15 Rovescio insidioso di Herbert con il back.

40-0 Lunga la risposta di Herbert.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 Ottima prima di Sinner.

INIZIO TERZO SET

12.17 Brutto secondo parziale giocato da Sinner che ha perso due volte il servizio per poi perdere il set per 6 giochi a 4 dopo i miglioramenti in risposta del francese.

FINE SECONDO SET

4-6 SECONDO SET CONQUISTATO DA HERBERT! Brutto rovescio in rete per Sinner.

40-15 Servizio e diritto pessimo in diagonale del transalpino.

40-0 Serve&volley di Herbert che chiude con lo smash dopo la volée di rovescio.

30-0 Altra risposta lunga di Sinner.

15-0 Scappa via la risposta dell’azzurro.

4-5 Ottima prima di Sinner che prolunga il set.

AD-40 Ace centrale dell’azzurro.

40-40 Si salva Sinner con il back di rovescio: scappa via il diritto di Herbert.

40-AD SET POINT HERBERT! Altro errore di Sinner che tenta di chiudere il punto in recupero.

40-40 Rovescio sul nastro per Sinner che aveva dominato il punto.

AD-40 Ottima prima esterna dell’italiano.

40-40 Largo il recupero di diritto dell’italiano sul gran diagonale di Herbert.

40-30 Servizio e rovescio lungolinea di Sinner.

30-30 Gran risposta di Herbert con il diritto.

30-15 Ottima prima di Sinner.

15-15 L’azzurro attacca la rete ma viene passato da Herbert con il rovescio in corsa.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

3-5 Contropiede di Herbert; Sinner deve prolungare il parziale.

40-30 Ace centrale con la seconda del francese.

30-30 Ottima prima di Herbert.

15-30 Vincente di Sinner da fondocampo con il diritto.

15-15 LARGA LA VOLEE DI HERBERT! Sinner stecca con il lob di diritto e porta a casa il punto.

15-0 In corridoio il rovescio in allungo di Sinner nel tentativo di passare Herbert.

3-4 BREAK HERBERT! Il francese approfitta del momento di difficoltà dell’azzurro.

15-40 DUE PALLE BREAK HERBERT! Brutto diritto da fondocampo di Sinner: si sente il tifo casalingo.

15-30 GRAN ROVESCIO LUNGOLINEA DI HERBERT! Cambio di ritmo efficace del transalpino.

15-15 Terzo ace di Sinner.

0-15 In corridoio il diritto a sventaglio dell’azzurro.

3-3 Scappa via la risposta di Sinner: servizio a zero per il francese.

40-0 Serve&volley vincente di Herbert.

30-0 Ace esterno di Herbert.

15-0 Gran parata di Herbert con la volée di rovescio.

3-2 Sorpasso dell’azzurro che conferma il break

40-15 Herbert non regge il confronto da fondocampo: Sinner continua a martellare con il diritto.

30-15 Ottima prima di Sinner.

15-15 In rete la risposta di Herbert.

0-15 Scappa via il diritto di Sinner in uscita dal servizio.

2-2 CONTROBREAK SINNER! Risposta profonda di Sinner.

15-40 Servizio e diritto del francese.

0-40 TRE PALLE DEL CONTROBREAK SINNER! Rovescio diagonale vincente per l’azzurro.

0-30 Risposta profonda di Sinner che trova il lob vincente.

0-15 Passante di Sinner sulla demi-volée morbida di Herbert.

1-2 BREAK HERBERT! Il francese cresce in risposta e trova il vincente con la volée di rovescio dopo la palla corta.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER! Doppio fallo dell’azzurro.

0-30 Ottima risposta profonda di Herbert: scappa via il rovescio di Sinner.

0-15 Gran diritto lungolinea in risposta del transalpino.

1-1 Herbert gestisce la risposta profonda di Sinner e porta a casa il turno di servizio.

40-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI SINNER! Volée comoda per l’azzurro da gestire.

40-15 Scappa via il rovescio lungolinea in risposta di Sinner.

30-15 Doppio fallo di Herbert.

30-0 Buona prima del francese.

15-0 Serve&volley efficace per Herbert.

1-0 Secondo ace di Sinner che gestisce ben il turno di servizio.

AD-40 Prima potente dell’italiano.

40-40 Ottima seconda di Sinner che annulla subito la chance.

30-40 PALLA BREAK HERBERT! Il francese sfrutta l’errore di Sinner.

30-30 Servizio e diritto lungolinea dell’italiano.

15-30 Seconda al corpo di Sinner: in corridoio la risposta di Herbert.

0-30 Altro vincente in risposta del francese con il rovescio.

0-15 Buona risposta di Herbert con il diritto.

INIZIO SECONDO SET

11.36 Primo parziale a senso unico in favore di Jannik Sinner che non concede nulla al servizio e strappa tre dei quatto turni di battuta di Herbert, semplicemente inadeguato sin qui in termini di idee di gioco.

FINE PRIMO SET

6-1 PRIMO SET SINNER! Terzo break dell’azzurro che in 23 minuti si porta avanti nel confronto

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Gran recupero con il rovescio sottorete.

15-30 Diritto profondo di Sinner che chiude con il rovescio diagonale.

15-15 Servizio e rovescio di Herbert che sbaglia un diritto a campo aperto clamoroso.

15-0 Primo ace del francese.

5-1 Altro turno di servizio a zero per l’azzurro.

40-0 Servizio e diritto a sventaglio diagonale vincente di Sinner.

30-0 Si ferma sul nastro la smorzata di Herbert dopo uno scambio dominato da Sinner.

15-0 Servizio e diritto a sventaglio violento di Sinner.

4-1 ROVESCIO PAZZESCO QUASI DA TERRA DI SINNER E ALTRO BREAK!

30-40 PALLA BREAK SINNER! Serve&volley di Herbert che sbaglia con la volée di rovescio.

30-30 Diritto impressionante in risposta dell’italiano.

30-15 Rovescio lungo di Sinner in risposta.

15-15 Servizio e smorzata di Herbert: si ferma sul nastro il diritto.

15-0 Buona seconda al corpo di Herbert.

3-1 Servizio a zero di Sinner.

40-0 Primo ace dell’azzurro.

30-0 Rovescio profondo dal centro del campo per Sinner: sul nastro la risposta di Herbert.

15-0 Servizio e back di Sinner che chiude con lo smash.

2-1 Servizio e diritto vincente del francese che questa volta tiene il servizio.

40-30 Servizio e diritto di Herbert.

30-30 CHE RECUPERO DI SINNER!!!!! Herbert piazza la palla corta ma l’italiano recupera nei pressi della rete e si supera con il diritto.

30-15 Ottima prima del francese.

15-15 Serve&volley ben giocato questa volta dal francese che chiude con la volée di rovescio.

0-15 Serve&volley di Herbert che prova lo smash con il saltello ma stecca.

2-0 BREAK CONFERMATO SINNER! Risposta centrale e profonda di Herbert ben gestita in controbalzo da Sinner.

40-30 Risposta aggressiva di Herbert che dal centro del campo piazza il diritto diagonale vincente.

40-15 Servizio in kick di Sinner vincente.

30-15 Diritto ad aprirsi il campo per l’azzurro e chiusura con l’accelerazione.

15-15 Lungo il diritto in uscita dal servizio dell’azzurro.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Sinner.

1-0 BREAK IN AVVIO DI SINNER! ROVESCIO DIAGONALE VINCENTE DELL’AZZURRO

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Serve&volley del francese che sbaglia la demi-volée.

15-30 Prima esterna del francese.

0-30 Doppio fallo di Herbert.

0-15 Ottima risposta profonda di Sinner con il diritto.

0-0 Si comincia a Parigi! Batte il francese.

INIZIO PRIMO SET

11.09 Oggi giocheranno Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego rispettivamente contro David Goffin e Lloyd Harris mentre Martina Trevisan sfiderà Alison Van Uytvanck e Camila Giorgi Petra Martic.

11.06 Intanto clamoroso cambio dell’ultimo minuto sul campo 8: non giocherà John Millman contro Gianluca Mager bensì il tedesco Peter Gojowczyk che entra come lucky loser.

11.04 Giocatori in campo! Al via sorteggio e riscaldamento.

11.02 Grande giornata per gli italiani che ieri hanno portato avanti Fabio Fognini dopo la vittoria su Gregoire Barrère e sfiderà Marton Fucsovics al secondo turno. Alessandro Giannessi invece ha perso all’ultimo al quinto set contro Kei Nishikori.

11.00 Stanno entrando in campo i giocatori! L’obiettivo per i due protagonisti verso gli ottavi di finale è Rafael Nadal, il grande favorito del Major francese dopo le vittorie a Barcellona e Roma.

10.58 Il tennista azzurro inoltre in stagione ha raggiunto la finale di Miami perdendo contro Hubert Hurkacz e raggiungendo la semifinale a Barcellona.

10.56 Nel primo Slam dell’anno Jannik Sinner è uscito al primo turno dell’Australian Open in una battaglia di cinque set contro Denis Shapovalov dopo la vittoria qualche ora prima a Melbourne su Stefano Travaglia.

10.54 Tra poco si comincia dunque sul Campo Suzanne Lenglen di Parigi presso lo Stade Roland Garros: il match è in programma come prima sfida dalle 11.

10.52 L’italiano è uscito sempre dopo due partite contro Rafael Nadal a Roma dopo il successo al primo turno contro un altro francese, ovvero Ugo Humbert.

10.50 Jannik Sinner torna in campo dopo la settimana di riposo in seguito all’eliminazione al secondo turno a Lione contro Arthur Rinderknech dopo la vittoria su Aslan Karatsev.

10.48 Il francese uscì di scena contro John Isner dopo aver battuto Peter Polansky e Jeremy Chardy. Il terzo turno è il miglior piazzamento anche a Melbourne e Wimbledon: in doppio invece ha completato il Career Grand Slam.

10.46 L’anno scorso uscirono di scena contro Wesley Koolhof e Nikola Mektic. Il francese ha vinto il torneo parigino nel 2018 in doppio mentre il miglior risultato in singolare risale sempre a tre anni fa quando perse contro John Isner al terzo turno.

10.44 Il padrone di casa difende peraltro il terzo turno di doppio e anche quest’anno parteciperà al torneo in coppia con Nicolas Mahut. I francesi al primo turno sfideranno i britannici Cameron Norrie e Jonny O’Mara.

10.42 Proprio Pierre-Hugues Herbert uscì di scena al secondo turno al quinto set contro il tedesco al termine di un match molto equilibrato dopo aver battuto all’esordio Michael Mmoh.

10.40 Un torneo pazzesco quello dell’azzurro che parteciperà per la seconda volta allo Slam parigino. Il classe 2001 perse il primo set del torneo contro Alexander Zverev agli ottavi di finale dopo aver dominato David Goffin, Benjamin Bonzi e Federico Coria.

10.38 Jannik Sinner torna a Parigi dopo l’exploit dello scorso autunno quando uscì ai quarti di finale contro Rafael Nadal poi futuro vincitore del torneo. L’azzurro perse 6-7 4-6 1-6.

10.36 In palio c’è il secondo turno contro uno tra Gianluca Mager e John Millman. Possibile derby azzurro dunque; il tennista ligure giocherà come primo match dalle 11 sul campo 8.

10.34 Lo scorso autunno il classe 2021 vinse per 6-3 6-1 in Germania agli ottavi di finale per poi perdere in semifinale contro Alexander Zverev.

10.32 Esordio parigino per l’azzurro che vuole vincere il secondo confronto contro il francese. L’italiano è in vantaggio dopo la vittoria dello scorso anno in due set a Colonia 2.

10.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Pierre-Hugues Herbert, sfida valida per il primo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021.

Roland Garros 2021, Sinner-Herbert: programma, orario, tv, streaming – Roland Garros 2021, il tabellone di Jannik Sinner. Ancora in rotta di collisione con Rafa Nadal, possibile la rivincita di Roma agli ottavi

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Pierre-Hugues Herbert, sfida valida per il primo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021. Secondo confronto di sempre tra i due giocatori: l’azzurro è in vantaggio dopo la vittoria dello scorso anno in due set a Colonia 2. Possibile derby azzurro al secondo turno: Gianluca Mager sfiderà John Millman e l’Italia sogna di portare più rappresentanti possibili avanti.

L’azzurro torna sotto la Tour Eiffel dopo i quarti di finale dello scorso autunno contro Rafael Nadal che potrebbe incrociare agli ottavi. Seconda partecipazione al Roland Garros per la testa di serie #18: Jannik Sinner è reduce dalle precoci eliminazioni dopo due match a Roma, contro il futuro campione Nadal, e a Lione contro Arthur Rinderknech. L’italiano deve difendere punti importanti ma potrà migliorare anche la propria classifica se dovesse avanzare nel secondo Major dell’anno.

Il #83 al mondo vuole la rivincita della sconfitta patita in Germania. Il padrone di casa ha perso lo scorso anno contro Alexander Zverev al quinto set dopo la vittoria contro Michael Mmoh. Il miglior risultato è il terzo turno del 2018 quando uscì di scena contro John Isner dopo aver battuto Peter Polansky e Jeremy Chardy. Il francese giocherà anche il torneo di doppio in coppia con Nicolas Mahut: al primo turno sfideranno i britannici Cameron Norrie e Jonny O’Mara.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Pierre-Hugues Herbert, sfida valida per il primo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come prima partita giornaliera alle 11.00 sul Campo Suzanne Lenglen di Parigi presso lo Stade Roland Garros. La sfida sarà disponibile in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e discovery+ oltre che DAZN e Sky Go. Buon divertimento!

Foto: LaPresse