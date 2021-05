Nuoto artistico, Europei 2021: Marta Murru settima nei preliminari del solo libero a Budapest

Hanno preso il via questa mattina gli Europei di nuoto nella Duna Arena di Budapest (Ungheria). Nell’impianto magiaro, è il caso di dirlo, si è dato il via alle danze con il nuoto artistico.

La danza in vasca ha regalato il primo spettacolo della rassegna continentale con i preliminari del programma libero del solo. L’Italia aveva in vasca Marta Murru e non Linda Cerruti, atleta di spicco del movimento del Bel Paese. La ligure, infatti, non è presente per via di una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti che l’ha costretta a dare forfait.

Alla fine della fiera la classe 2000 nostrana ha ottenuto il settimo punteggio dei preliminari di 85.6333. Una buona interpretazione di Murru accompagnata da ‘Prelude‘ (Age of heroes) di Havasi, in una coreografia preparata da Patrizia Giallombardo, riferimento tecnico della squadra italiana. Neanche a dirlo c’è la Russia a dominare con Varvara Subbotina (95.6000) a precedere l’ucraina Marta Fiedina (92.7667) e la greca Evangelia Platanioti (89.6667).

Verosimilmente, nella finale in programma il 12 maggio, i valori di queste eliminatorie dovrebbero essere confermati e l’azzurra comunque cercherà di incrementare il proprio punteggio nell’atto conclusivo.

