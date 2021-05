LIVE Italia-Germania 4-9, Mondiali hockey ghiaccio in DIRETTA: gli azzurri tengono un tempo, poi cedono alla formazione teutonica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Gli azzurri tengono nel primo tempo cedendo poi ai vicecampioni olimpici (soprattutto) nella seconda e nella terza parte di gara.

FINISCE QUI: Italia-Germania 4-9.

01’00” Sessanta secondi al termine.

03’00” Tre giri di lancette alla fine.

04’10” I gialloneri sono padroni del disco da quasi un minuto.

05’40” Gira ancora il cronometro, la Germania cerca – senza troppa ansia – il possibile decimo gol.

07’05” Sul ghiaccio di Riga vanno via via spegnendosi le emozioni.

08’55” Si alternano le linee di Italia e Germania.

10’00” Dieci minuti alla fine.

11’19” ARRIVA IL 4-9 DELLA GERMANIA: i tedeschi riescono a sfruttare la superiorità numerica andando a referto con la zampata di Pfoderl dopo la discesa impressionante di Noebels.

12’50” Germania in power play ora: panca puniti (2 minuti) per Ivan De Luca.

13’20” Gioco spezzettato adesso.

14’00” L’Italia prova il tutto per tutto.

15’54” FRAAAAAAAANK! L’Italia sfrutta la residua parte di power play per accorciare a quattro gol di differenza dai rivali: grande triangolazione della selezione tricolore che arrivano a segnare con pieno merito. ORA E’ 4-8.

16’38” BAAAAAAARDARO: L’ITALIA TORNA A SEGNARE! E’ 3-8: gli azzurri bucano la difesa tedesca con il gol di Bardaro che si dimostra il più lesto di tutti nell’infilare la retroguardia teutonica.

17’08” PLACHTA FIRMA IL GOL DEL 2-8! Azione pazzesca della Germania che nonostante la doppia inferiorità numerica è riuscita a ribaltare le cose ottenendo una penalità e mettendo un giocatore di movimento in più in luogo del portiere andando a siglare una nuova rete.

18’47” Brandt subisce una penalità per un’entrata scorretta ai danni di un azzurro. La Germania subisce una nuova penalità: ora è 4 contro 6, o 5 vs 3 sul ghiaccio.

19’40” Ricordiamo che l’Italia sta beneficiando ancora del power play relativo all’allontanamento di Jonas Muller: ci sono poco meno di 4 minuti.

INIZIA IL TERZO E ULTIMO PERIODO DI GIOCO!

Torniamo più tardi per la cronaca del terzo e ultimo tempo.

00’00” FINISCE IL SECONDO PERIODO: Italia 2-7 Germania. I tedeschi in questo parziale hanno fatto segnare uno 0-5 devastante.

00″50′ Jonas Muller finisce in panca puniti (5 minuti) per aver caricato in balaustra, in maniera scorretta e pesante, Marco Rosa.

01’25” ARRIVA ANCHE IL SETTIMO GOL DELLA GERMANIA: disco perso in uscita da Casetti, tracciante in mezzo di Pfoderl per Noebels che non sbaglia e sigla un nuovo gol per se e per la nazionale tedesca.

02’08” REICHEL SIGLA IL 2-6 CHE PER LA GERMANIA: GIOCO, PARTITA & INCONTRO

03’30” L’Italia ora sembra aver un po’ mollato il colpo.

04’47” Marcel Noebels FIRMA IL 2-5 PER LA GERMANIA CHE PRENDE IL LARGO: non può nulla Fazio su un’azione velocissima dei tedeschi chiusa con una mitraglia di chance e opportunità, sino al gol del +3 per i tedeschi.

05’15” Un po’ di confusione sul ghiaccio: si è alzato il ritmo, ma le occasioni latitano.

06’00” Sei minuti al secondo riposo.

07’30” Ancora Fazio! Grandissima risposta del portiere azzurro alla conclusione di Seider.

08’17” Fazio mette un’altra parata a referto sul tiro incrociato di Eisenschmid.

09’05” Gigliati e Magnabosco provano a rialzare il ritmo per degli azzurri che non pungono da diversi minuti.

10’00” Si arriva in tanto alla metà del secondo periodo, che coincide con la metà del match.

12’00” L’Italia è tornata a pieni effettivi sul ghiaccio, ma ora si fa dura per la selezione tricolore.

12’13” PUNISCE SUBITO LA GERMANIA CHE VA SUL 4-2: il tap-in vincente, sottomisura, è di Frederik Tiffels che raccoglie una respinta di Fazio per mandare i suoi sul +2.

12’30” Tegola per gli azzurri: Frigo commette ancora un fallo pericoloso su un avversario. E’ power play per i tedeschi.

12’58” Miceli prova a sgasare vicino alla balaustra scuotendo i suoi.

13’40” Fazio dice di no a Reichel sdraiandosi poi sul disco per interrompere il flusso di gioco.

13’55” Dopo un momento di pausa, riprende la contesa: ingaggio nel terzo offensivo dei tedeschi.

14’17” L’Italia, subita la rete dei teutonici, provano a riorganizzarsi.

15’37” GERMANIA IN VANTAGGIO: 2-3 dei tedeschi che trovano la rete del sorpasso con una conclusione di “backhand” di Rieder. Non può nulla Fazio, che deve capitolare.

16’23” Pitschieler intanto sbroglia una mischia che si stava scatenando davanti alla porta di Fazio.

17’15” Thomas Galimberti viene cercato da un compagno: il giovane azzurro non riesce a controllare il disco, che ritorna preda dei tedeschi.

18’50” Finisce il power play, i tedeschi tornano in parità numerica.

20’00” Gli azzurri possono sfruttare il precedente power play, che durerà poco meno di un minuto.

SI RIPARTE! INIZIA IL SECONDO PERIODO.

Si va al riposo. A più tardi per la cronaca del secondo terzo di gara.

00’00” FINISCE QUI UN EMOZIONANTE PRIMO TERZO DI GARA. Gli azzurri non riescono a sfruttare, per ora, la superiorità numerica, ma possono ritenersi comunque molto soddisfatti.

00’52” Questa volta a pagare dazio alle penalità pesanti è la Germania: Eisenschmid finisce in panca puniti.

01’16” HA PAREGGIATO LA GERMANIA: E’ 2-2! Doccia fredda per gli azzurri che vedono abbassarsi gli entusiasmi. A riequilibrare la sfida con una rete di pregevole fattura è stato Moritz Muller.

01’53” IL 2-1 DELL’ITALIAAAAAAAAAA! Incredibile, gli azzurri vanno davanti: E’ FRIGO A SEGNARE RISOLVENDO UNA MISCHIA, dopo l’azione creata dal duo Magnabosco-Bardaro. Straordinari gli uomini di de Bettin.

02’18” IL PAREGGIO DELL’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA: E’ 1-1! Disco rubato da Miceli nel terzo d’attacco che mette in mezzo per Petan: di controbalzo l’azzurro riesce a indirizzare in maniera precisa e imprenibile per Bruckmann.

03’00 Arriva la reazione azzurra, con un tiro di Glira: tenera la conclusione, parata senza problemi da Bruckmann.

04’04” GERMANIA IN VANTAGGIO: 0-1 PER I TEDESCHI! A trovare il punto che sblocca la contesa è Kühnhackl, che trova il tap-in giusto per battere Fazio.

04’37” Pfoderl va al tiro…Fazio respinge senza problemi. L’Italia fra l’altro torna in parità numerica.

05’37” E’ passato un minuto dei due di inferiorità numerica: per l’Italia pochi pericoli, arriva addirittura la liberazione.

06’37” Frigo finisce in panca puniti per una carica su un avversario: Germania in superiorità numerica per i prossimi due minuti.

07’10” Magnabosco intercetta un disco provando a uscire da solo dal terzo difensivo azzurro: l’italiano ce la fa. La squadra di de Bettin respira.

07’35” La Germania alza la pressione offensiva.

09’15” Muller! Fazio è pronto a dire di no un’altra volta alle avanzate tedesche.

10’00” Si arriva a metà del primo terzo di gara e il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0.

11’00” Arcigna la fase difensiva dell’Italia che, con buona organizzazione e alternanza fra le linee, rimanda indietro i rivali.

12’25” MIRACOLO DI FAZIO! Paratona del portiere che in uscita blocca l’avanzata di Reichel, poco prima che il tedesco possa sparare da meno di un metro dalla gabbia.

13’00” Se ne va un altro minuto di gioco: buona la pressione chiamata da Andergassen.

14’00” L’Italia riesce a mettere insieme due conclusioni ravvicinate. Bardaro ci prova: Bruckmann risponde presente.

15’00” Se ne vanno i primi cinque minuti: Reichel pizzicato in offside.

16’35” Italia compatta in difesa: Bardaro ora prova a ripartire.

18’30” Brandt prova a mettere ordine, mentre Fazio – il portiere tricolore – dà indicazioni ai suoi. Inizio molto bloccato.

19’00” Spingono i tedeschi proiettandosi subito nel terzo dell’Italia.

15.15 E’ INIZIATA ITALIA-GERMANIA

15.10 Ci siamo! Meno di cinque minuti all’inizio del match. Per gli azzurri ricordiamo che in panchina come coach c’è Giorgio de Bettin, in attesa che Greg Ireland si negativizzi.

15.05 Casetti, Hochkofler, Frank, Petan, Miceli: questa invece quella degli azzurri.

15.00 Muller, Seider, Kühnhackl, Krammer e Rieder: sarà questa la prima linea dei teutonici.

14.55 Venti minuti all’ingaggio di inizio del Mondiale.

14.50 L’Italia non riesce a schierare Miglioranzi, appena rientrato in gruppo dopo essere risultato negativo al tampone, per cui si presenta sul ghiaccio di Riga con le assenze già note.

14.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Germania: gli azzurri iniziano così il loro percorso iridato.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la prima giornata del Girone B dei Mondiali 2021 di hockey su ghiaccio.

Dopo una preparazione travagliata, a causa dei problemi sanitari che hanno afflitto coach Ireland e i suoi ragazzi, il momento dello “start” è finalmente arrivato. E che avvio attende la rappresentativa tricolore: il duello contro i vice-campioni olimpici della Germania.

Incontro proibitivo, inutile negarlo. Ma l’Italia dovrà far capire sin da subito che non è arrivata in Lettonia per essere una semplice comparsa: “Non voglio alibi – ha detto il ct Ireland – lotteremo con orgoglio. Le difficoltà sono opportunità”. Uno spirito questo che dovrà pervadere in pista anche i protagonisti coi pattini indosso”.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la prima giornata del Girone B dei Mondiali 2021 di hockey su ghiaccio. La sfida fra gli azzurri e i teutonici è in programma alle 15:15 dall’Arena Riga, della capitale lettone. Buon divertimento a tutti!

