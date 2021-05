Polonia, Olanda e Lettonia volano a Tokyo. E’ questo il verdetto dell’ultima giornata del Preolimpico di Graz, che ha assegnato tre posti nel torneo maschile di basket 3×3 alle Olimpiadi del prossimo mese di luglio. Tante sorprese e tante emozioni nelle sfide ad eliminazione diretta di oggi, già da quarti di finale, dove sono state eliminate alcune delle favorite della vigilia.

Una di queste erano gli Stati Uniti, ma gli americani sono stati battuti per 21-16 dall’Olanda, con gli orange che poi si sono ripetuti anche nel match contro la Francia, vincendo nettamente per 21-13. Eccezionale anche la Polonia, che prima ha battuto la Lituania in un tiratissimo 21-19 e poi anche la Lettonia per 20-18, staccando il pass olimpico.

I lettoni si sono così trovati ad affrontare la Francia in uno spareggio che assegnava l’ultimo biglietto per il Giappone. Finale sempre in controllo per la Lettonia, che si è imposta per 21-15, volando a Tokyo.

RISULTATI PREOLIMPICO BASKET 3X3 GRAZ

QUARTI DI FINALE

Polonia-Slovenia 21-16

Lettonia-Lituania 21-19

Olanda-Stati Uniti 21-16

Francia-Brasile 21-19

SEMIFINALI (vincenti a Tokyo)

Polonia-Lettonia 20-18

Olanda-Francia 21-13

FINALE 3°POSTO (vincente a Tokyo)

Lettonia-Francia 21-15

Credit FIBA