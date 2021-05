Si è appena conclusa la sessione odierna degli Europei 2021 di karate. L’ultimo appuntamento in quel di Porec (Croazia) è stato con le prime fasi eliminatorie del kumite a squadre, sia maschile che femminile. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Partiamo dal kumite a squadre maschile. Missione compiuta per l’Italia, che approda agevolmente al secondo round della manifestazione. Il quartetto composto da Gianluca De Vivo, Ahmed El Sharaby, Andrea Ortenzi e Lorenzo Pietromarchi supera per 3-0 la Slovenia e si prepara ad affrontare nel prossimo turno l’Ucraina (vittoriosa per 3-1 contro Cipro). Nella pool 1, quella dell’Italia, avanzano al secondo round anche Bosnia (3-1 al Portogallo) e Croazia (7-1 alla Finlandia). Le altre qualificate al prossimo turno sono Polonia, Francia, Bielorussia e Serbia nella pool 2; Albania, Russia, Montenegro e Spagna nella pool 3; Lettonia, Grecia, Azerbaijan e Turchia nella pool 4.

Tutto liscio anche per l’Italia del kumite a squadre femminile, che ha visto protagoniste Lorena Busà e Alessandra Mangiacapra. Le azzurre, entrate in scena al secondo turno, hanno sconfitto per 2-0 la Macedonia del Nord e hanno così conquistato il pass per il terzo round, dove affronteranno la Slovenia (vittoriosa sulla Norvegia per 1-1). All’interno della stessa pool (n.1) avanzano anche Russia (doppio successo su Lettonia e Portogallo) e Svizzera (2-0 sulla Bielorussia). Le altre Nazionali qualificate sono Bulgaria, Spagna, Finlandia e Turchia nella pool 2; Grecia, Croazia, Bosnia e Germania nella pool 3.

Foto: comunicato Fijlkam