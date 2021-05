Karate, Europei 2021: Sara Cardin, Erminia Perfetto e Danilo Greco lotteranno per il bronzo, subito fuori Crescenzo nei -67kg

Dopo l’ottimo avvio della seconda giornata dei Campionati Europei 2021 EKF di karate in corso di svolgimento a Porec (Croazia), con il kata a squadre in zona medaglie, il programma della manifestazione continentale si è concentrato sul kumitè. Per i colori italiani i risultati sono stati interessanti, con altri tre piazzamenti in zona medaglie. Andiamo, quindi, a fare il quadro della situazione su quanto visto sui tatami croati.

Nel kumitè donne -55kg, Sara Cardin si deve accontentare della finale per la medaglia di bronzo. La nostra fuoriclasse inizia il suo cammino nella pool 1 con un nettissimo 8-0 alla belga Hanne Michels, quindi al terzo turno ha la meglio sulla fortissima ucraina Anzhelika Terliuga (5-2) prima di dominare anche la finale di pool con il punteggio di 8-0 sulla francese Gwendoline Philippe. Nel tabellone delle vincitrici di pool, invece, Sara Cardin cade per 3-5 contro la russa Anna Chernysheva che andrà a giocarsi l’oro contro la tedesca Jana Messerschmidt. La nostra karateka, invece, combatterà per il bronzo contro la montenegrina Jelena Makskimovic.

Nel kumitè uomini -60kg Danilo Greco esordisce al secondo turno della pool liberandosi dello svedese Nematollah Noori con il punteggio di 2-1, nel round successivo è sceso in pedana contro il romeno Bogdan Marian Florin Gogolosi e lo ha sconfitto con un perentorio 6-3. Quindi nella finale della sua parte di tabellone si è scontrato con il francese Enzo Berthon superandolo per 2-0. Nel tabellone per i vincitori di pool il karateka classe 1999 ha sfidato il temibile turco Eray Samdan che, grazie ad un ippon quando si trovava sotto di 1-0, ha invertito il trend del match, andando poi a vincere comodamente 7-1 e conquistandosi la finale per la medaglia d’oro contro il lettone Kalvis Kalnins. Per l’azzurro, invece, finale per il bronzo contro il russo Iurik Ogannisian.

Nel kumitè donne -50kg, la nostra Erminia Perfetto nel primo turno elimina la cipriota Elina Papageorgiou (2-0), quindi contro la slovena Ursa Haberl non c’è storia con un netto 3-0. Al terzo turno arriva la formidabile turca Serap Ozcelik Arapoglu e il cammino della nostra atleta si ferma con il risultato di 5-0 per la rivale. Nei ripescaggi Erminia Perfetto si sbarazza con un secco 10-0 della bulgara Kristina Svilenova e si merita la finale per il bronzo contro la francese Alexandra Recchia.

Nel kumitè uomini -67kg, si ferma subito il cammino di Angelo Crescenzo. L’atleta campano, solitamente impegnato nei -60kg, si cimenta nella categoria olimpica e, suo malgrado, viene eliminato immediatamente dal forte turco Burak Uygur con il punteggio di 2-0.

Foto: FIJLKAM