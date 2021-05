Angelo Crescenzo non ha ancora finito di festeggiare la conquista del tanto atteso pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il karateka di Sarno sa perfettamente quanto ha dovuto soffrire e attendere per questo risultato stra-meritato. Dopo la qualificazione concessa un anno fa, infatti, la WKF aveva poi deciso di cristallizzare il ranking in tempo di pandemia.

Una “botta” non da poco, ma l’atleta campano si è ripreso di forza il pass olimpico nella tappa di Lisbona della Premier League 2021. A distanza di qualche giorno, il nostro portacolori ha voluto esprimere tutta la sua felicità e le sue emozioni, in un bellissimo post rilasciato sui suoi canali social:

“Questa volta non potete più portarmelo via… Questa volta ho messo la parola fine al mio percorso di qualificazione, conquistando a Lisbona una splendida medaglia di bronzo. La decima di questa qualificazione olimpica che da settembre 2018 ad oggi mi ha visto inseguire questo obiettivo in tutto il mondo. Un percorso lungo e difficile, che mi ha visto in vetta per tanti mesi, ma anche fuori dalla zona qualificazione nel gennaio 2020. Da lì ho stretto i denti, ho lavorato più di quanto io stesso potessi immaginare! Ho tagliato fuori il mondo, ho rinunciato giorno dopo giorno a tutto ciò che mi potesse distrarre dal mio obiettivo. Da quel 24 gennaio 2020 ho sacrificato tutta la mia vita per queste Olimpiadi. A volte mi fermavo a guardarmi dentro, chiedendomi se fosse necessario rinunciare a tutto per inseguire un singolo obiettivo… e ogni volta ho trovato in quei momenti sempre più determinato per non mollare. Gli ultimi mesi sono stati davvero duri. Il COVID-19 mi ha chiuso isolato in una stanza per 22 giorni, lasciato solo con i miei pensieri e quei “demoni” dentro che mi logoravano l’anima per l’impossibilità di allenarmi in un periodo così importante. In quella stanza ancora una volta ho acceso il fuoco dentro di me, quel fuoco che è arrivato fino a Lisbona. Terza medaglia conquistata nelle ultime tre gare e qualificazione finita!!! Stringo forte al petto questo Pass Olimpico, consapevole dell’ importanza di questo momento. Io, un piccolo ragazzino che seguiva i genitori in palestra e assisteva alle lezione di karate del fratello, oggi sono qualificato alle Olimpiadi, la massima competizione sportiva. Partito dalla piccola città di Sarno volerò a Tokyo rappresentando l’Italia e il karate, in quella che è la prima edizione Olimpica per questo sport. Ancora una volta ho dimostrato a me stesso che tutto è possibile”. “Ci vediamo a Tokyo”.

Foto: Fijlkam