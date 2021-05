Anthony Joshua e Tyson Fury si affronteranno in Arabia Saudita il 7 o il 14 agosto per il Mondiale dei pesi massimi. Il match di boxe più atteso degli ultimi trent’anni andrà dunque in scena in piena estate, in Medio Oriente (la città è ancora da definire). Sarà un derby britannico tra due fuoriclasse, sul piatto il titolo di Campione del Mondo indiscusso della categoria regina. L’attesa si fa spasmodica per un confronto che si preannuncia vibrante e appassionante: si tratta di uno degli eventi sportivi più importanti in assoluto, anche se nell’anno delle Olimpiadi di Tokyo.

A svelare i dettavli è stato Eddie Hearn, il promoter della sfida, in una dichiarazione concessa a Sky Sports. Il manager ha precisato: “Visto che i Giochi termineranno domenica 8 agosto, allora è più verosimile la seconda data per la disputa del match“. Ribaditi anche i dettagli sulle borse economiche, anche se non ci sono ancora indiscrezioni sulle cifre esatte: i due pugili si divideranno esattamente a metà l’ammontare del primo incontro, mentre nella seconda sfida prevista in inverno (data e luogo da definire) al vincitore andrà il 60% e il 40% allo sconfitto.

Anthony Joshua è l’attuale Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO. Il 31enne nativo di Watford si era ripreso le cinture il 7 dicembre 2019 proprio in Arabia Saudita (a Diriyah) battendo Andy Ruiz per decisione unanime, dopo che il messicano lo aveva sconfitto per ko il 1° giugno 2019 a New York. Il ribattezzato AJ aveva poi difeso le cinture stendendo il bulgaro Kubrat Pulev lo scorso 12 dicembre.

Tyson Fury è invece il Campione del Mondo WBC (detiene anche i prestigiosi titoli The Ring e lineare). Il 32enne di Manchester non combatte dal 22 febbraio 2020, quando sconfisse lo statunitense Deontay Wilder per ko strappandogli la cintura iridata. Il rinominato Gypsy King ha un record di 30 vittorie e 1 pareggio, mentre Joshua vanta 24 vittorie e 1 sconfitta. L’ultimo campione indiscusso dei massimi è stato il britannico Lennox Lewis dal 1999 al 2000 (dopo aver battuto Evander Holyfield, ma in palio c’erano quattro cinture perché la WBO non aveva l’importanza odierna).

Foto: Lapresse