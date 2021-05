Italia-Lettonia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2021: orario, tv, programma, streaming

Dopo le sconfitte contro Germania e Norvegia, l’Italia torna in scena nei Campionati Mondiali di Top Divisione di hockey su ghiaccio 2021 di Riga (Lettonia). Il calendario propone proprio la sfida contro i padroni di casa per la squadra allenata da coach Greg Ireland, una partita che inizia a diventare importante per due motivi: sbloccare la casella dei punti dopo due ko in altrettante uscite ma, soprattutto, perchè ci troveremo di fronte una squadra non “impossibile” per i nostri portacolori. Si giocherà all’Arena Riga a partire dalle ore 15.15 italiane, le 16.15 locali.

Ad ogni modo, comunque, i baltici hanno iniziato il loro percorso nella manifestazione iridata con un brillante successo contro il Canada, prima di finire ko ai rigori contro il Kazakistan. Per gli Azzurri, quindi, si tratta di una occasione da non farsi scappare, per dimostrare che i buoni segnali messi in mostra (a sprazzi) contro Germania e Norvegia non sono stati una casualità.

IN TV – Italia-Lettonia, valevole per i Mondiali di hockey ghiaccio 2021 sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN mentre si potrà seguire l’evento anche su www.hockeytv.com.

PROGRAMMA MONDIALI HOCKEY GHIACCIO 2021

Lunedì 24 maggio

Ore 15.15 Italia – Lettonia – diretta su DAZN

