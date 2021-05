Oggi, 14 maggio, si disputeranno gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2021. Il nostro Lorenzo Sonego sarà chiamato a ripetere l’impresa compiuta ieri contro Dominic Thiem affrontando nell’ultimo match di giornata sul Grand Stand Arena Andrey Rublev, la sfida inizierà al termine della partita tra Ashleigh Barty e Cori Gauff e comunque non prima delle ore 19.00.

Ad aprire i quarti di finale del tabellone maschile l’inattesa sfida tra l’argentino Federico Delbonis e lo statunitense Reilly Opelka in programma alle ore 10.00. Una partita inimmaginabile alla vigilia ma che è testimonianza del grande torneo disputato dai due tennisti sin qui. Grande attesa anche per i match che vedranno opposti Alexander Zverev e Rafael Nadal, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas sul centrale.

In campo femminile estremamente interessante il quarto di finale tra Iga Swiatek ed Elina Svitolina in programma al termine della sfida tra Karolina Ploskova e Jeļena Ostapenko. Sarà una giornata intensissima e ricca di emozioni.

Di seguito il programma completo della giornata odierna degli Internazionali d’Italia 2021. Sarà possibile seguire gli incontri di tabellone maschile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv; SuperTennis offrirà invece le dirette del tabellone femminile e, inoltre una differita di un match maschile alle ore 22:30. Cisarà inoltre la copertura in chiaro di 20 (Mediaset), che trasmette un match al giorno del torneo maschile, in questo caso sarà Sonego-Rublev e in streaming su sportmediaset.it e mediasetplay.mediaset.it.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Campo Centrale, dalle ore 10:00

Martic vs Pegula

Non prima delle 12:00

(6) Zverev vs (2) Nadal

(1) Djokovic vs (5) Tsitsipas

Non prima delle 18:00

(15) Swiatek vs (5) Svitolina

Grandstand Arena, dalle ore 10:00

(Q) Delbonis vs Opelka

Non prima delle 12:00

(9) Pliskova vs Ostapenko

(1) Barty vs Gauff

Non prima delle 19:00

Sonego vs (7) Rublev

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV IN CHIARO – Canale 20 (Sonego-Rublev) e SuperTennis (tabellone principale femminile)

DIRETTA TV PAY – Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), tabellone principale maschile

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv, tabellone principale maschile; sito e pagina Facebook di Supertennis, tabellone principale femminile.

