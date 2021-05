La Federazione Italiana Tennis ha comunicato il tabellone femminile delle pre-qualificazioni per gli Internazionali d’Italia 2021 a Roma. Il torneo, che si tiene a Formia, mette in palio due posti per il tabellone cadetto del Foro Italico, di scena da sabato.

Di seguito gli accoppiamenti delle otto giocatrici che si ritrovano in terra laziale per cercare di far compagnia alle altre due wild card, le cui identità non sono state ancora rivelate, che giocheranno in terra romana.

Bianca Turati (1)-Eleonora Alvisi

Aurora Zantedeschi-Nuria Brancaccio (4)

Lisa Pigato (3)-Melania Delai

Matilde Paoletti-Lucia Bronzetti (2)

Particolarmente interessante il confronto Pigato-Delai, in sostanza tra due delle giovani sulle quali si ripongono maggiori speranze in un futuro. Per un motivo o per un altro, però, ogni singolo confronto ha le sue note d’interesse: vale come esempio la crescita di Alvisi contro una Turati che cerca di lanciarsi in un 2021 che già le ha dato belle soddisfazioni.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events