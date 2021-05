Una semifinale già stabilita ed un’altra ancora tutta da scoprire causa pioggia. La giornata dei quarti di finale del tabellone maschile agli Internazionali d’Italia 2021 è stata vissuta a metà, con il maltempo che ha portato al rinvio a domani del match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas e soprattutto quello tra Lorenzo Sonego ed Andrey Rublev.

La sfida tra il serbo ed il greco era comunque iniziata, subendo per due volte lo stop per pioggia. Al momento della seconda interruzione Tsitsipas era in pieno controllo, essendo avanti di un set (6-4 il primo) ed anche di un break nel secondo (2-1). Domani, quindi, il numero uno del mondo proverà a resettare tutto ed a cercare una rimonta che oggi sarebbe stata certamente complicata.

Chi ha potuto tranquillamente completare il suo quarto di finale è stato Rafael Nadal, che si è preso la rivincita nei confronti di Alexander Zverev. Lo spagnolo si è imposto per 6-3 6-4 sul tedesco in un match che ha visto il maiorchino quasi sempre in controllo, avanti per 4-0 nella prima frazione e poi anche di un break nella seconda (3-2).

Nadal affronterà in semifinale il gigante americano Reilly Opelka, che sta vivendo una settimana davvero magica. Lo statunitense ha superato in due set per 7-5 7-6 l’argentino Federico Delbonis, piazzando anche questa volta ben 18 ace, salvando anche le quattro palle break concesse al sudamericano.

FOTO LaPresse