IndyCar Series, Indianapolis GP: Rinus VeeKay vince per la prima volta in carriera su Romain Grosjean

Dopo i primi sigilli in carriera per lo spagnolo Alex Palou e per il messicano Pato O’Ward, l’IndyCar Series incorona Rinus VeeKay. L‘olandese dell’Ed Carpenter Racing conquista con una strategia perfetta il GP di Indianapolis davanti al francese Romain Grosjean, a lungo al comando della quinta corsa del 2021.

L’appuntamento che apre il lungo cammino verso l’Indy500 è iniziato con l’ottimo spunto dell’ex pilota di F1, bravo a resistere dalla pole-position agli attacchi dei rivali. Alla prima impegnativa staccata non sono mancati i contatti con Conor Daly (Ed Carpenter #20) che ha innescato la prima caution di giornata per un problema nell’erba del road cours di Indianapolis dopo un contatto con il francese Simon Pagenaud (Penske #22).

Pato O’Ward (McLaren #6) e Scott Dixon (Ganassi #9) hanno cambiato strategia durante la prima Safety Car, una scelta non seguita dal resto del gruppo. Alla ripartenza Grosjean ha allungato sulla concorrenza con un passo incredibile che non ha lasciato scampo al britannico Jack Harvey (Shank #60) e l’americano Josef Newgarden (Penske #2).

L’ex alfiere di Haas nella massima formula ha continuato con il suo ottimo ritmo fino al 40° passaggio quando la situazione è cambiata. Alcuni doppiaggi hanno permesso il ritorno sul transalpino dell’olandese Rinus VeeKay. Il #21 di Carpenter, su strategia diversa, ha strappato il comando al pilota di Coyne che nei giri seguenti si è trovato a fronteggiare l’assalto dello spagnolo Alex Palou (Ganassi #10).

La competizione, la prima delle due previste nel circuito interno di Indianapolis, si è accesa durante l’ultimo decisivo pit stop. Grosjean ha ritardato la sosta per difendersi da Palou, una strategia che ha permesso a VeeKay di recuperare e di tornare al comando. Il #21 del gruppo ha così allungato sul transalpino che non è più riuscito a riprendere il rivale. Terzo posto per Palou davanti agli americani Newgarden e Rahal (Rahal #15).

Appuntamento settimana prossima con le qualifiche dell’Indy500, evento che si tiene sette giorni prima di una delle corse più importanti al mondo.

Classifica finale Indianapolis GP

Rinus VeeKay Romain Grosjean Alex Palou Josef Newgarden Graham Rahal

Foto: LaPresse