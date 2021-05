Raduno in quel di Roma, al CPO G. Onesti, per la Nazionale di hockey prato maschile. L’allenatore Gianluca Cirilli ha convocato 26 giocatori da tenere sotto controllo da oggi, 24 maggio, al 28 maggio. L’appuntamento più importante per la squadra tricolore sarà l’Europeo Pool B di Gniezno dal 15 al 21 agosto prossimi. In palio ci saranno i posti per gli spareggi per andare ai prossimi Mondiali.

CONVOCATI NAZIONALE HOCKEY PRATO MASCHILE

Foto: FIH